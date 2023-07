2023泰國臺灣形象展 三鼎生物科技展出獲好評

台灣健保制度全球稱羨,外國知名統計網站「RankingRoyals」近日公布「2023全球最佳醫療照護城市」(Cities with the Best Health care)排名,台灣台北市和高雄市並列第一及第二名寶座,足見台灣醫療體系備受肯定。其中三鼎生物科技(6808)擁有台灣最多專利的矯正牙套,在牙科醫療器材產業中,極具國際競爭力,也有幸受邀參與泰國臺灣形象展中的「臺灣健康產業形象館」展出。

臺灣醫療技術與資訊設備在亞洲甚至全球皆名列前茅,「醫療」和「科技」的結合,讓醫療產業的未來有著無限可能。於2023年7月20-22日於泰國臺灣形象展中的「臺灣健康產業形象館」將以「醫療科技」為主題,聚焦在臺灣優質的醫療服務、智慧醫療設備等健康相關解決方案。三鼎生物科技(6808)致力於發展專屬、客製化訂製、個人化之高階醫療器材,首先實現在透明矯正系統上,也以其為核心發展出系列產品線,更與國外知名品牌合作,使產品線更加完整,成為牙科數位顧問。期待透過醫療與科技的完美結合下,提供全人類更優質的健康生活。

三鼎生物科技(6808)受邀參與2023泰國臺灣形象展「臺灣健康產業形象館」展出。圖/業者提供

台灣擁有堅強的ICT產業實力,是台灣智慧醫療發展極佳的立足點。本次健康形象館參展業者共13家,包括曾是台灣首家智慧醫院,同時也是衛福部醫衛新南向計畫中負責泰國的彰化基督教醫院,及其智慧醫療系統解決方案規劃團隊的慧誠智醫;外科與牙科手術導航系統的醫百科技、提供醫療及空氣清淨解決方案的臺禹科機、研發各種生理訊號監視系統儀器的旺北科技、發展雲端健管、智慧醫療及篩檢與追蹤癌症的英華達、提供專業肺部影像輔助判讀協助早期發現癌症的倍利科技、遠距復健運動照護系統專家龍骨王、提供各式智慧型裝置及雲端服務的亞迪電子、助聽及輔聽設備的專家元皓能源。

另有高科技生物科技保健業者,如提供量身訂製健康解決方案及高品質醫藥保健產品的領醫、提供細胞治療產品的瑛維翠斯、利用細胞培研發專屬、客製化訂製高階醫療器材的三鼎生物科技等。

台灣除有世界級的醫療服務水準,更有各種居家照護保健等醫材設備及智慧系統,歡迎泰國健康產業業者於展期間前來和台灣優質的醫療相關業者交流。如需任何健康與醫療產業相關訊息,歡迎隨時外貿協會或與曼谷台灣貿易中心聯繫。