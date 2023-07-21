陽明交大頒授AMD蘇姿丰董事長名譽博士學位

國立陽明交通大學7月20日頒發名譽博士學位予AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士，表彰其對企業經營及科技產業的重要貢獻。蘇姿丰名譽博士為交大電機系系友會會長潘健成推薦，2019年即在張懋中校長任內通過為名譽博士。原預定之頒授典禮，因疫情而延至今舉辦。

名譽博士頒授典禮由林奇宏校長宣讀表彰辭並進行撥穗儀式，林奇宏校長表示蘇姿丰博士曾獲美國國家工程院院士、美國藝術與科學學院院士、電機電子工程師學會(IEEE)羅伯特·諾伊斯獎章 (Robert N. Noyce Medal)、全球半導體聯盟的張忠謀模範領袖獎，以及二度獲《財富》雜誌評選為「商界最具影響力女性」，及《巴倫週刊》全球最佳CEO獎、國際和平榮譽獎，同時也是美國總統科技顧問會議的成員。

陽明交大李大嵩副校長(左起)、李鎮宜副校長、周倩副校長、林奇宏校長、蘇姿丰名譽博士、吳妍華前校長、陳永富副校長、蔚順華副校長、唐震寰副校長於典禮共同合影。圖/陽明交大提供

蘇姿丰博士不僅是國際重要半導體公司AMD的首位女性CEO，AMD更在她領導之下，成為高效能與自行調適運算的領導者，以及全球成長最快速的半導體公司之一。她帶領AMD轉型成功的故事，也成為全球企業經營者的典範。

蘇姿丰博士在致詞時表示，非常認同陽明交大「跨領域合作解決現實問題」的辦學理念，AI需要各個領域的融合，包括硬體、軟體、系統、應用和商業模式 — 這正是陽明交大所倡導的跨領域學習和不同觀點的完美體現。她也分享在MIT的求學經驗，當時半導體並沒有像現在一樣受到關注，但她相信半導體能影響人們生活各個層面，因此決定投入相關研究領域。在30年後的今天，她很自豪能夠在這個產業中與大家共同改變世界。

AMD資料中心解決方案事業群台灣區資深業務副總經理林建誠(左起)、AMD資深副總裁暨行銷長John Taylor、林奇宏校長、蘇姿丰名譽博士、AMD Radeon繪圖技術事業群工程部資深副總裁王啟尚、AMD資深副總裁暨運算與繪圖事業群總經理Jack Huynh於典禮共同合影。圖/陽明交大提供

蘇姿丰博士在與電機工程研究所博士生宋韻筑、電子研究所博士生李有權、與國際半導體產業學院碩士生林瑋宣的對談中，提及AI領域快速的變化將對未來帶來極大可能性。現在的學生正處於科技領域中令人振奮的時代，同時也帶來許多機會。跨領域或專精於某項專業取決於個人，不過她認為創造力源自於不同領域的結合。同時，蘇姿丰博士特別稱讚台灣所擁有的資源、人才、文化與創新，讓半導體有快速的發展，這就是台灣在全球半導體生態扮演重要角色的關鍵。 陽明交大表示， 蘇姿丰博士之領導風範與對產業、社會之貢獻，足以作為本校全體師生學習之典範，國立陽明交通大學頒授名譽博士學位，以表彰其在企業經營、科技產業及對社會的重要貢獻。