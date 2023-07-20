台灣74歲發明家自製飛行器 目標登上浩瀚宇宙

人類對於世間萬物的探索和追求，從來都沒有停下腳步，隨著科技與時俱進，各種宛如在科幻作品中才會出現的情節，正一幕幕在現實世界中上演，而提供顛覆性創新思維的發明家們，在其中扮演著極為重要的角色。台灣74歲的發明家虞碩蛟先生將腦中天馬行空的想法付諸實行，化不可能為可能。

發明家虞碩蛟先生憑藉著30幾年的機械實務經驗，成功發明多項實用性的裝置，申請通過多項專利認證，但其遠大的志向並不滿足於此，年近74歲的他，正埋首投入開發一款反重力飛行器，目標能夠登上浩瀚太空。

發明家虞碩蛟專利設計之飛行器的構造組成。虞碩蛟/提供

起初虞碩蛟對不明飛行物（UFO）的飛行原理產生濃厚興趣，為假設其真實性，他先以塑膠飛盤及鐵片作為模擬，後來加上馬達、電瓶等裝置進行實驗，歷經過無數次的改良和失敗，後來又觀察到原子結構，以中子、質子和電子的運動發想，研發出獨創的上升力構造，這才打造出自製飛行器的雛形，為方便簡述，他以西部牛仔拋繩圈的原理來解釋，將繩子一端固定在中心點，另一端綁上石頭與中心點呈45度角高速旋轉，他指出其專利設計的模子，能夠產生具備飛行升力的動能，提到關於飛行器的整體構思，他戲稱這或許是源自於任性又充滿好奇心的個性，認為世間萬物都可以透過實際事實來驗證。

飛行器結構申請通過專利證書。虞碩蛟/提供

發明反重力飛行器的過程艱困且艱辛，雖然有著發明家努力不懈的精神與毅力，實驗過程的資金技術都仰賴相關業界金援支持，開發過程不免遭遇挫折和碰壁，甚至為了實驗而導致昂貴的模子損毀四分五裂，致使計畫延宕多年，在近期才又找到適合的金屬模型廠商及合夥人重新打造，使最困難的上升力實驗有了突破性的成果進展，並且用影像記錄下這得來不易的珍貴畫面，虞碩蛟說：「生命是一個生機和危機的過程。」在他的認知裡，每一次的難關都將造就成功萌芽而生。

雖然該飛行裝置仍處於開發實驗階段，虞碩蛟卻已經對此飛行器有著崇高的寄望，他堅持此飛行器是用以航空安全實現社會助益，誠心於世界和平不得設置傷人武器用作侵略目的。儘管路程遙遠又漫長，虞碩蛟依舊滿心期望有朝一日自己發明的飛行器，能讓世人在廣大世界甚至在宇宙之間自在遨遊。他廣邀認同其理念的志同道合者互相交流，期待能與各方共同合作加速開發進程，意者可電洽0933-328499聯繫虞碩蛟本人。