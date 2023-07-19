北科大首度迎接美國NSF團 共研新世代顯示技術

跨海來台學習新世代顯示技術，美國賓州州大（Penn State）及戴頓大學（University of Dayton）獲美國國家科學基金會（NSF）計畫補助，合作薦送美國多校14位相關領域研究生，自7月13日至19日與國立臺北科技大學、國立陽明交通大學16位光電所研究生共同研習交流，為未來國際研究合作及產業人脈建立契機。

北科大校長王錫福表示，很榮幸代表學校首度迎接NSF研習團來訪，美國研究生來自賓州州大、戴頓大學、佛羅里達理工學院、亞利桑那大學、維吉尼亞理工學院等9校，由北科大安排為期一週的行程，包括介紹新世代顯示技術的核心課程、分組進行實驗室實作、實作成果交流，最後三天參訪友達光電、錼創科技，希望讓台美學子實地了解產業最新技術發展和顯示器製造流程，強化後續學術及產業的合作網絡。

賓州州大工程科學與力學系主任莫尼耶（Vincent Meunier）視訊致詞表示，光學在科技革新上占領要角，台灣在新世代顯示技術上領先國際，北科大校長王錫福也是賓州州大博士，種種因素促成此次跨國跨校合作。NSF的高等研究院（ Advanced Studies Institutes，ASI）計畫盼培育美國的新世代顯示器技術人才，支持美國學生跨海與北科大、陽明交大學子共同學習，透過這次合作，期使學生拓展專業知識，並建立學術同儕及產業人脈。

北科大副校長任貽均指出，前三天上午的密集課程，主要為繞射與波動光學、顯示技術，分別涵蓋模擬設計AR、全像顯示技術、顯示用鍍膜科技、超穎元件設計，以及OLED、微型顯示器（Micro LED）、軟性基板技術製作等；下午的實驗室實作，由台灣與美國學生混成分組進行，分別就MATLAB MOD、AR顯示器布局設計、柔性OLED製造、全像光學元件、繞射式動態顯示系統、Mini-LED顯示器、防反射塗層及彩色濾光片製作等題目合作研習，希望參與的學子未來無論在研究或產業，都能開展國際合作機會。

北科大光電工程系教授鄭鈺潔安排台美學子混成分組實作，相互交流成果。圖／北科大提供

北科大副校長、光電工程系終身特聘教授任貽均實驗室，向台美學生介紹彩色濾光片的原理與應用。圖／北科大提供

美國研習團由賓州州大工程科學與力學系教授Jian Hsu、戴頓大學電光與光子學系教授班納吉（Partha Banerjee）率領。其中，戴頓大學電光與光子學系碩士生茱瑞絲（Angelica Drees）研究光學設計，此行學到更多製造技術，包括光學鍍膜、捲對捲濺鍍等，也結識更多志同道合的朋友。肯特州立大學材料所博士生威廉斯（Ryan Williams）與歐普蘭蒂（Andrea Oprandi）研究液晶領域，因台灣在半導體及顯示器產業擁有傲視全球的技術實力，非常珍惜這個難得機會，不僅親身體驗更新穎的顯示技術，更與眾多專業人士結識交流。

北科大光電工程系教授徐巍峯實驗室，協助台美學子學習拍攝全像片。圖／北科大提供

17日至19日，研習團獲邀前往友達光電及錼創科技參訪，友達光電為顯示器產業首屈一指的國際大廠，帶領研習團觀看先進顯示技術展品與其應用情境、介紹軟性顯示器技術與智慧製造技術，並參觀顯示器實習工廠；錼創科技為台灣創新版第一家上市公司，展示各式 MicroLED 顯示應用，特別是透明顯示器及應用於元宇宙的超高解析度全彩微顯示技術。明年暑假，美國研習團將由陽明交大接待，台美雙方期待再會，共同切磋顯示器創新技術。