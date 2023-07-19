112年起重機維護廠商評鑑宣導說明會

因應政策方向，主管機關擬建置移動式起重機「專業廠商評鑑制度」，對於特定條件之移動式起重機應出具由專業廠商更換同等以上之旋轉盤軸承內、外環螺栓之證明文件。針對後續主管機關執法主要影響對象，應輔以事前宣導及因應準備工作，以降低正式修法後之衝擊。

財團法人職業災害預防及重建中心特主辦「112年度移動式起重機維護保養廠商之專業廠商評鑑制度 宣導說明會」，除將委請移動式起重機型式檢查合格製造廠商之專業講師講授起重機維護保養重點外，並同時向移動式起重機維護保養廠商說明評鑑制度、流程及相關申請注意事項等。

該宣導說明會完全免費(名額有限，報名從速)並提供紙本講義，歡迎移動式起重機維護保養廠商相關從業人員踴躍報名參加。

場次規劃如下：

第一場次(北部場)、112/7/20(四)13:00-16:00，於民昌企業有限公司(桃園市中壢區福祥路333號)召開。

第二場次(中部場)、112/8/9(三)13:30-16:30，於中華產業機械設備協會代行檢查组(台中市西區五權西路一段237號13F之2)召開。

第三場次(東部場)、112/8/14(一)13:30-16:30，於社團法人宜蘭縣勞工教育協進會(宜蘭縣羅東鎮中山路二段123號)召開。

第四場次(南部場)、112/8/16(三) 13:30-16:30，於中華民國工業安全衛生協會代檢組(高雄市前鎮區中山二路91號4樓之1)召開。

報名說明：(下列兩種方式擇一報名)，紙本報名：請有意報名者以傳真方式回傳。承辦人翁小姐，聯絡電話：02-23312487，傳真號碼：02-23825765 線上報名：https://www.beclass.com/rid=284b23d64b4bcaf0870f