全國技能競賽成績揭曉 桃竹苗分署創佳績

共奪10金8銀10銅19優勝

第53屆全國技能競賽暨第2屆亞洲技能競賽及第47屆國際技能競賽國手選拔賽於7月17日圓滿落幕，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署派出133位培訓選手在青少年及青年組共38個職類競賽中展現出色的實力，獲得10金牌、8銀牌、10銅牌和19項目優勝的優異成績，充分展現出桃竹苗分署的深耕培訓的成果。

桃竹苗分署長林淑媛表示，對指導老師在培訓工作中的辛勤付出表示衷心感謝，讓選手在比賽中取得出色的成績。她更強調，自107年起，桃竹苗分署持續推廣職業技能和技能向下扎根的理念至轄區各學校；今年首次以「技能巡迴列車」的方式深入舉辦，希望為國高中生提供各項職業技能體驗，鼓勵青少年早日探索自己的職業興趣，樹立職涯觀念，培養對技能學習的興趣，分署將提供各種培訓資源，並積極鼓勵他們參與技能競賽。

桃竹苗分署與萬能科技大學共同培訓的「麵包製作」職類選手江佩萱，目前就讀萬能科技大學餐飲管理系三年級。自幼就喜歡烘焙和裁縫的她，在高中時期曾參加身障技能競賽基礎「女裝」職類獲得佳作，這次的比賽讓她意識到競賽可以幫助自我成長，提升專業技術和累積寶貴的經驗。去年，她參加第17屆全國身心障礙者技能競賽的「蛋糕裝飾」職類中初試啼聲即斬獲金牌，為了提升自己的技能，她再接再厲，挑戰今年第53屆全國技能競賽，一路過關斬將，最終成功地贏得金牌。

第53屆全國技能競賽暨第2屆亞洲技能競賽及第47屆國際技能競賽國手選拔賽英雄榜已公告於勞動部勞動力發展署技能檢定中心官網https://www.wdasec.gov.tw/，歡迎有興趣的民眾可上網查詢。技能推廣除了協助青年找出屬於自己的職涯路徑，政府更致力於支持青年順利就業，首先啟動「投資青年就業計劃（第二期）」，詳細內容可參閱台灣就業通網站「投資青年就業方案第二期」專頁https://event.taiwanjobs.gov.tw/youth_jobs/index.html。