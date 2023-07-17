由台中市企業經理協進會所主辦第29屆的「中部地區傑出經理獎」，於7月15日台中裕元花園酒店(B1國際演講廳)舉行頒獎表揚典禮。「中部地區傑出經理獎」總統府秘書長林佳龍與會頒獎及致詞獎許獲獎者為中部專業經理人的最高榮譽，透過傑出經理的選拔鼓勵專業經理人致力提昇企業管理績效，並表揚其對企業營運及國家經濟發展所做的貢獻。

第29屆中部地區傑出經理獎頒獎典禮，由總統府秘書長林佳龍頒發伯樂獎 ， 恆智重機董事長翟毓溶。圖／朱錦霞

恆智重機勇奪第29屆「中部地區傑出經理獎」堪稱專業經理人最高榮譽。恆智重機董事長翟毓溶表示，致力於堆高機領域的創新及不斷研發新的技術設計，以提供更先進、高效、安全的物流運搬設備；在目前缺工的環境下，可讓工廠倉庫到生產線，能由原本需要人員的搬運，改由透過自動化的方式來運搬，減輕人員搬運的負擔，讓例行性的搬運工作，可以由無人駕駛磁軌導引自動搬運車來協助搬運，而且系統建置方便，只要磁軌貼到哪，推高機就可自動駕駛到哪 ，不受環境變異影響，讓無人駕駛磁軌導引自動搬運車不再是只有大廠才能使用，讓企業主可以用少許的投資，無痛升級成自動化，目前更升級AMR系列機種，增加光達導引及影像識別裝置，導引上更精密並更便利。

第29屆中部地區傑出經理獎頒獎典禮，總統府秘書長林佳龍與獲獎伯樂們合影。圖／朱錦霞

「中部地區傑出經理獎」，這項選拔分為總經理、企劃、行銷、生產、財務、研發、資訊、人資、法務、中小企業總經理、台商總經理等十一項類別，各類當選一至三名，但得從缺。本年度由國立暨南國際大學武東星校長擔任決審主任委員，並聘請產、學界以及媒體代表組成決審評審委員會。整個流程經過書面審查、實地訪查及決審面談三階段的嚴格評審，最後通過授予此一榮譽，透過傑出經理的選拔鼓勵專業經理人致力提昇企業管理績效，並表揚其對企業營運及國家經濟發展所做之貢獻，堪稱為中部專業經理人的最高榮譽。

第29屆中部地區傑出經理獎頒獎典禮，共選出11位自各領域中展現卓越才能和領導力的傑出經理，由總統府秘書長林佳龍頒獎合影。圖／朱錦霞

第二十九屆「中部地區傑出經理獎選拔」日前已揭曉，共選出11位自各領域中展現卓越才能和領導力的傑出經理，並由主辦單位社團法人台中市企業經理協進會推薦參選「第41屆國家傑出經理獎」之選拔。