五權社大成果展多元創新打造社區共好基地受肯定

由朝陽科技大學接受臺中市政府委託辦理之五權社區大學，於健行國小熱鬧舉辦成果展，今年成果展以五權「共好市集」為主題，結合社區與在地團隊一同創造共好社區，除了安排日本有氧太鼓班師生聯合演奏拉開序幕，展現學習活力之外，也安排健行農園生態導覽、葉脈DIY、行動螃蟹車、手工烘焙、靜態課程體驗、爆汗瑜珈馬拉松等，吸引不少社區民眾扶老攜幼共襄盛舉。

五權社大荂月樂團結合中西方樂器展現成果，大受好評。圖/朝陽科大提供

臺中市五權社區大學主任廖淑珠表示，以深耕在地、文化創新及落實終身學習為辦學方針的五權社大，今年以「共好、共享」為成果展主題，並安排「生命樹」專區，開放社區居民、社大學員及講師共同祈福，寫下好話、許下好願，一起種下共學共好的種子。近年來，五權社大積極推動地方學數位轉型計畫，串連舊城再生、河川守護等公共議題，結合工作坊、多元課程、走訪社區及公共參與等行動學習，致力致力成為社區共學的領航者，努力打造資源共享、共學、共好的基地，備受肯定。

錫雕課程相當有特色，吸引不少社區民眾前來體驗。圖/朝陽科大提供

值得一提的是，今年五權社大成果展特別邀請螃蟹老師涂進興，帶領大小朋友認識招潮蟹、導覽健行農園生態，並摘採新鮮的蔬菜製作地瓜葉牛奶，讓社區民眾體驗友善耕種環境的重要性。此外，現場同時安排包括有氧瑜珈、太極瑜珈、滾筒皮拉提斯、韓流街舞、魅力佛朗明哥等動態活動，以及傳統工藝—纏花再現、木工DIY、和諧粉彩、錫雕、金工、烘培、書法及油畫靜態體驗課程，同時五權社大攝影課程師生，更利用所學專長進行影像紀錄，將當日課程體驗費用及五權社大博誠志工團義賣所得，全數捐予公益及弱勢團體，愛心不落人後。

五權社大博誠志工團合影。圖/朝陽科大提供

為鼓勵民眾從課程中開發自我潛能，進而參與公共事務，協助社區營造與帶動社區學習成長，五權社大112年秋季班共推出132門生活化課程，囊括人文社會、環境生態、美學藝術、技藝才能、生活保健等課程，豐富多元，邀請臺中市民一同加入終身學習的行列，報名資訊請逕上臺中市五權社區大學網站查詢，或洽04-22211088轉9。