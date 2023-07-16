新竹市青年事務委員會擴大參與正式啟動

高虹安：與青年攜手打造竹市新未來

新竹市府團隊重視青年政策，為擴大青年參與，完成改制青年事務委員會，並於(14)日召開112年新竹市青年事務委員會第一次大會暨交流茶會，邀請新竹市第2、3屆青年委員共同參與，市長高虹安、副市長蔡麗清皆到場交流，並由高市長親頒聘書予第3屆青年委員。高市長也特別感謝第2屆青年委員持續提出提案與建議，期許青年委員關心市政、勇於發聲，共同擘劃市政發展藍圖，攜手打造「青年活力」的城市，與青年攜手打造竹市新未來。

「青年朋友的創新活力是改變城市的力量！」高虹安市長表示，市府團隊重視青年政策，自她上任後積極推動修正本市青年事務委員會設置要點，現已完成改制，擴大青年參與人數、放寬青年委員年齡，廣納多元專業人才，共同參與公共政策制定。她說，期盼在2、3屆青年委員共同攜手下激盪出更多火花，在公共參與、就業培力、創新創業、文化創意及宜居永續等5大面向，提出具創意、創新的提案，讓市政服務更貼近青年和民眾的需求。

蔡副市長表示，第3屆委員自今年7月1日任期開始，並遴選出25位青年代表，為青年委員會注入新的能量和創新；同時也感謝第2屆青年委員持續關心市政的進步，今年共提出9件提案，包含增設創意行人號誌、關注新竹神社等文資修復與活化再利用、東門市場青創基地招商與管理等，期待透過更多不同領域的優秀青年參與，為新竹市創造更好的青年環境。

勞工處長黃錦源表示，在青年交流活動過程中，每位參與的青年充份展現獨特的個人特質及優秀思考邏輯能力，如文化創意組的張乃方，現為清華大學二年級學生，多次奪得輕艇運動項目的金牌選手，期將新竹水域活動連結產業與文化，進行地方創生；就業培力組的鄭家揚，現為陽明交大跨域社群講師，期將在校園對青年的觀察瞭解，協助青年生涯探索，尋求多元職涯方向。

黃處長指出，青年事務委員會自109年成立，累計提案38案，市府團隊經過審慎評估、採納與溝通回應，參採度達8成以上，包含申請公共政策網路參與平台、建置數位市民整合服務平台之場地租借服務、設置本市地方寶藏資料庫、辦理青年創新職涯嘉年華、開設青年學苑、建置新竹城市博物館app、修訂本市房屋稅徵收率自治條例、完成本市630處公車站牌QR-code、增設Ubike駐點等，以達到開放資訊服務、便民、利民、惠民及有效解決問題的成果。

勞工處表示，現已請各局處盤點青年關注之活動及會議邀請青年委員參與，另已建置本市青年發展臉書（facebook.com/YouthHsinchu），邀請青年委員提供建議優化平台設計，展現本市青年之青春活力。另為充分借重青年委員的經驗與專才，未來將持續召開委員會議，讓青年與政府建立積極的互動和溝通機制，不僅確保他們的意見和建議得到適當的回應和納入，也提升青年對施政的認同，以實現真正的政策影響力，共創城市雙贏。

勞工處說明，青年事務委員會肩負著促進青年公共參與、青年就學就業及推動各項福利政策事項的任務，感謝過去青委的參與及提案，能藉由不同角度來檢視市府的青年政策，期待透過更多領域的優秀青年參與，協助本府推動更適切的青年服務。未來市府也會持續推出青年公共參與及公民培力活動，藉由不同活動與課程之引導，提升公民倡議的行動知能，鼓勵青年參與公共事務，為新竹市注入更多青年活力。