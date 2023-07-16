台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」正式起運

台灣首枚自製氣象衛星「獵風者Triton」，歷經多年努力於今(112)年6月中旬正式通過「衛星運送前審查」，日前(7/14)於國家太空中心舉行起運典禮，將從國家太空中心(TASA)運往法屬圭亞那，總統蔡英文、行政院長陳建仁、市長高虹安、國科會主委吳政忠及氣象局長鄭明典及多位立委皆到場參與，祝福獵風者衛星發射及運行順利，期許未來能更精準掌握國內氣象觀測。

「獵風者衛星是臺灣進軍國際太空產業的關鍵一大步！」蔡總統表示，在國際太空經濟蓬勃發展的階段，政府推動《太空發展法》，並依法將國家太空中心改制為行政法人，為臺灣建構良好的太空發展環境與體質。總統說，獵風者衛星搭載著結合臺灣學研界所研發的酬載儀器「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」(GNSS-R)，同時也將驗證多項臺灣自製的關鍵元件與技術，期待獵風者升空後，能為氣象及科學研究帶回卓越貢獻。

總統蔡英文(右起)、國科會主委吳政忠、國家太空中心主任吳宗信、新竹市長高虹安參與起運典禮，祝福獵風者衛星發射及運行順利。圖/新竹市政府提供

行政院長陳建仁指出，獵風者衛星的酬載儀器是學研界共同研發的心血結晶，衛星本體更由超過20家廠商共同合作，帶領國內相關產業踏入太空領域，意義非凡，未來應用將為自然科學與氣象預報提供龐大的觀測資訊，帶來科學及應用上的進步。

高虹安市長表示，隨著科技發展與氣象衛星技術的進步，大幅提升氣象預測的準確性，有效掌控全球氣候變遷。在獵風者衛星升空後，除了太空中心及氣象局觀測外，訊號資料亦將同步提供給成功大學及中央大學進行研究，持續提升資料準確性，對台灣科學研究與氣象觀測而言更是一大突破。台灣擁有完整且成熟的資通訊的產業鏈，如晶片設計與製造、PCB、被動元件、組裝、封裝測試等，這些基礎與人才投入發展太空產業鏈具備相當程度的優勢利基，且相關產業皆坐落於竹科園區，未來市府也將全力協助，期許在太空中心帶領下，將台灣打造為全球太空產業重要基地。

國科會主委吳政忠表示，太空科技發展快速並帶動臺灣的太空產業鏈，其中在地面設備上，2020年至2025年相關產值預估可增加800億，去年成長幅度更超過20%，因此國家太空中心除了研發任務之外，更肩負產業推動與人才培育的使命，國科會未來也將持續攜手府院，與國家太空中心從各層面推動產業升級。

國家太空中心主任吳宗信指出，獵風者衛星計畫在2014年啟動，歷經了8年多，衛星狀態、運輸計畫、發射場作業皆已準備妥當，是台灣第一顆自製氣象衛星，其任務酬載是「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」(GNSS-R)，將進一步驗證我國衛星關鍵元件、酬載儀器、衛星系統、次系統設計製造能力。

國家太空中心說明，獵風者衛星將在550至650公里的衛星軌道上，接收全球衛星導航系統發射並經海面反射的訊號，可應用於颱風路徑、強降雨預測，也可進行海氣交互作用等研究及相關應用，今日起運後將自桃園國際機場運送至位於法屬圭亞那的發射場，預計今年9月搭乘亞利安公司（Arianespace）的Vega火箭升空，是台灣太空科技發展重要的里程碑。