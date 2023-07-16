勞動部長許銘春:加強宣揚技職專業的重要性

「第53屆全國技能競賽」從7月13日至17日，一連5天在台北市南港展覽館及南港高工正式登場。活動現場除了舉行各項競賽活動外，也規劃布置一座寓教於樂的「技能遊樂園」，以活潑趣味方式展示各類技能成果，讓民眾在主題遊樂園獲得身臨其境、量身打造的技能體驗。

「技能遊樂園–職訓冒險島」是以「未來」和「科技」作為核心概念，並以太空金屬元素進行打造。北分署在該區域展示了令人驚豔的銲接VR模擬操作、室內配線及CNC模擬AR體驗、猜拳機器人、蜘蛛型機器人等項目，分別呈現專業技能的認知與特性，以及未來科技的發展與應用；再經由現場工作人員的說明與操作，民眾即能充分認識自動化整合、影像辨識、馬達控制、機器視覺等在工業上的用途。

展示區吸引民眾體驗AR模擬操作。圖/北分署提供

勞動部長許銘春為了替參賽的選手們加油打氣與感謝本屆競賽贊助廠商，親臨全國技能競賽活動現場；並且還親自到「技能遊樂園–職訓冒險島」CNC模擬AR展示區現場，聆聽展示人員對CNC技術的解說，她對於北分署在「職訓冒險島」的展示項目與說明，給予肯定，並勉勵北分署的職訓師們要跟得上時代趨勢，善用科技工具，持續為國家重點產業更精進所辦理的職業訓練，及加強宣揚技職專業的重要性，及技職尊榮的普世價值。

青年是國家永續發展與創新的動力。青年參加勞動部辦理的職業訓練而擁有一技之長，甚且在「全國技能競賽」中獲獎、嶄露頭角，都可望為自己在未來的求職就業過程中「加值」，也為自己的人生職涯增添亮麗的光環與色彩。為協助青年順利就業，勞動部已於112年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等11個部會資源，提供多元化就業服務，幫助青年朋友尋職時獲得即時資訊與協助，就業有助功!方案因應青年就業議題，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」5大目標，預計112至115年為期4年投入約160億元，投資加值青年未來，詳細內容可參閱台灣就業通網站「投資青年就業方案第二期」專頁https://event.taiwanjobs.gov.tw/youth_jobs/index.html。