桃竹苗分署「青年就業領航計畫」25家廠商 提供近千個職缺

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為提供青年更多職涯選擇機會，辦理「青年就業領航計畫」，透過這個計畫，靑年可以選擇先就業後升學，增加職場實務經驗，並可確立職涯發展方向。桃竹苗分署特別針對參加這個計畫的青年朋友們，於日前（7/14）舉辦「靑年就業領航計畫-專案媒合徵才活動」，共有25家廠商參加，包括知名半導體公司、餐飲集團、汽車大廠等，釋出近千個職缺，薪資上看38,000元。

來自苗栗的張同學是參加「青年就業領航計畫」的青年，他說當時參加計畫是希望高中畢業後能先進入職場工作，累積經驗、考取證照並存下學費，完成計畫後再繼續升學深造。就讀桃園市某電機類高職畢業的黃同學也表示，藉由參加計畫尋找水電、裝潢相關的工作，期待自己成為一位兼具實務經驗、學術理論，又在設計方面具備能力的人才，有了實際的工作經驗方能明確未來的職涯方向。

桃竹苗分署長林淑媛表示，「青年就業領航計畫」是勞動部配合教育部「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」所推動的計畫，高中職應屆畢業生可以先就業再升學，藉由在職場學習，探索並確立人生規劃方向，在經過社會歷練之後重返校園，會更加清楚自己所追求的職涯發展目標。該計畫提供青年每人每月新臺幣(下同)1萬元(教育部就學、就業及創業準備金、勞動部穩定就業津貼各5,000元)，以作為青年未來就學、就業或創業之用，最長發給36個月。又為使青年獲得有學習性之工作，勞動部「青年就業領航計畫」規劃結合雇主提供工作崗位訓練，由雇主指派專人指導青年於工作場所內進行實務訓練，雇主並得依規定申請訓練指導費。每人每月5,000元，最長發給24個月。

活動現場也設置職涯諮詢專區，邀請職涯顧問提供青年就業諮詢及協助釐清職涯方向。現場除了參與該計畫的青年朋友們參加徵才外，桃竹苗分署也邀請在該分署受訓即將結訓的職訓學員參加，媒合活動現場相當熱絡。

另外桃竹苗分署也表示，為積極協助青年就業，勞動部結合11個部會資源，推動「投資青年就業方案」第二期，並以定方向、促就業、增人才、爭好薪、轉正職為五大策略目標，鼓勵青年朋友多運用相關資源。想要瞭解青年就業領航計畫，可至青年就業領航計畫網(youthjob.taiwanjobs.gov.tw)，或電洽(03)485-5368分機1914-1917詢問。想知道更多投資青年就業方案內容及疫後缺工專案職缺，請至台灣就業通網站(www.taiwanjobs.gov.tw)查詢。