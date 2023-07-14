「客戲一夏」客家戲曲2023暑期研習營 9校聯合成發

2023「客戲一夏」客家戲曲暑期研習營於7月14日在「苗栗縣政府文化觀光局中正堂」舉行9校聯合成果發表演出暨結訓典禮。「客戲一夏」客家戲曲暑期研習由「財團法人慶美園文教基金會」與「榮興客家採茶劇團」聯合辦理規劃，今年已是第十二年與苗栗縣內國小合作辦理，總參與學校近106校次、師生近5,600人次。

為推廣及深耕苗栗在地藝文特色的客家戲曲，財團法人慶美園文教基金會以國小校園，作為推展傳統客家表演藝術的文化搖籃，培養國小學生認識客家戲曲，讓學生從小接觸客家戲曲藝術，使客家文化在校園埋下種子，藉由藝術與人文教育發展及展現本土文化特色，提升學童對客家文化的認識，讓藝術種子在苗栗校園中發芽茁壯。 參與學校包括永貞國小、獅潭國小、造橋國小、建功國小、福基國小、銅鑼國小、中興國小、九湖國小、新隆國小，經過2週研習課程，內容有基本功、毯子功、把子功、身段教學等，舉行9校聯合成果發表演出暨結訓典禮，今年總參與近300人次，各校研習學生將發表演出不同的戲碼，分別有：魚躍龍門、採茶趣、小杏花尋先生、趕羊趣、華堂慶賀、鬧龍宮、水漫金山、戲人間、上學趣等。

「客戲一夏」以校園作為傳統客家戲曲的文化搖籃，讓客家戲曲文化在校園扎根，今天驗收成果並舉行結訓典禮。圖／財團法人慶美園文教基金會提供

財團法人慶美園文教基金會董事長鄭榮興表示，希望將「校園」視為客家戲曲藝術播種扎根的重要基地，持續推展藝術與人文教學深根計畫，在學校與藝文團體之間建立一個合作平台，透過平台交流，藝文團體與學校得以近距離互動，達成藝文活動向下扎根的目標，將藝術教育生活化，使藝文活動融入學校課程和學生生活，也非常感謝「協眾國際公司」董事長林光清及「財團法人億光文化基金會」大力支持及贊助，將客家戲曲藝術散播於莘莘學子身上。

榮興客家採茶劇團為苗栗縣無形文化資產-採茶戲的團體，創團以來，致力於傳承客家戲曲文化，擴大客家戲之觀眾群，並培訓客家表演人才，在校園內培育客家戲曲種子。傳承推廣客家戲曲三十多年，具備客家戲曲的專業師資，可深化學校藝術與人文課程推展，今年以苗栗縣內9所客語生活學校或有客家戲曲藝術特色發展背景的國小，針對學生進行傳統客家戲的研習，培養學生對客家戲曲的興趣，甚至未來有繼續學習傳承的意願，同時擴展客家戲觀眾群的年齡層，學生連帶與家長、社區生活連結互動，讓客家戲曲藝術融入民眾的日常生活，自然而然永續發展！