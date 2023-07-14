「我的青航時代」暑期航空營精彩結訓

財團法人中華航空事業發展基金會（以下簡稱航發會）主辦「我的青航時代2023航發會×暑期航空營」，7月14日舉行第二梯次結訓典禮。交通部政務次長陳彥伯，同時也是航發會董事長致詞時表示，「台灣位於亞洲轉運樞紐，航空是我們與世界接軌的重要工具，很高興看到這麼多同學對航空產業懷抱熱情，航空營不是結束，而是新的開始，相信台灣航空界有你們的加入，未來一定會更好」！

航空營學員參訪華航空服訓練中心參觀模擬機艙。業者/提供

本活動由航發會主辦、交通部民用航空局（以下簡稱民航局）協辦，至今邁入第四屆，今年共有456名學生報名，嚴格評選出60位入選學員，錄取率僅有13%，競爭激烈。今年第一梯次已於7月5日正式起跑，第二梯次則於7月12日展開三天充實的學習、體驗課程，14日下午迎向第二梯次結訓儀式。

航發會董事長陳彥伯表示，「航發會致力協助台灣航空產業發展，透過暑期航空營向下扎根培養優秀人才，與台灣航空產業持續共好」。為期三天的航空營隊裡，安排知能學識、行動實務為導向的多元課程，特別邀請學界教授講述台灣與國際航空產業的走向與趨勢，同時前進職場第一線，揭開航空產業的神秘面紗。

暑期航空營帶領學員實地參訪中華航空公司園區，在空服員教官和簽派督導的講解下，瞭解一趟安全的飛行旅程，背後是許多人努力的成果；在機師教官的帶領下，每位學員都體驗了模擬機，感受到擬真的飛行訓練。赴台中參觀漢翔航空工業公司時，見證了「國機國造」的傲人成績，在中山科學研究院航空研究所則瞭解了國人自主研發製作的多款無人機；並前進台北松山機場管制區，透過航務員的解說，明瞭機場地面安全與空中安全同樣的重要。

紮實的營活動結束，學員必須統整三日營隊所學，進行「三分鐘閃電簡報」，竭力爭取「進階飛行模擬訓練門票」，前進台東安捷飛航訓練中心。航發會特別禮聘長榮航空首席副總經理何慶生、中華航空資深副總經理賴銘輝及桃園航勤股份有限公司董事長林祥生擔任評審，借重他們於民航產業豐富的實務經驗，每梯次評選出10名，兩梯次共20名優秀學員，可赴台東參訪安捷飛航訓練中心。

航空營學員參訪松山機場航務組，於跑道合照。業者/提供

陳董事長期許地表示，「進入航空產業是件不小的挑戰，具備豐富的專業知識，還需擁有熱沈與堅持，盼望將來能看見學員們在航空領域服務時漂亮的身影。」希望同學們未來不僅是完成自己的夢想，更是完成他人的夢想，幫助乘客乘載更多幸福。結訓典禮最後，陳董事長、民航局副局長林俊良、航發會主任秘書謝委呈三位評審與學員們一同高執紙飛機，象徵學員們勇敢、堅定地在人生旅途翱翔，期許每位學員皆能找到自己在飛航領域的定位。