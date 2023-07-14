交通事故發生 專家：熟記這些能保障權益

交通事故發生，是難免問題， 台灣車禍關懷協會常務監事黃才昱表示，只要熟知以下處理步驟，發生交通事故不驚慌，民眾更要熟記下列步驟，才能保障權益。



一、發生車禍事故時打110/119即將發生車禍，要做緊急剎車否則有過失，有人受傷嚴重或死亡打119。配合警方處理，測繪拍照，經當事人同意拍照（如果是左右碰撞刮傷，記得對著刮傷位置上下左右角度都要拍，因為是光線折射關係某些角度不明顯，必要時，請警察都要拍起來），車輛定位後再移置，但是身體受傷不可以隨便移動，可能造成更嚴重後果，因為可能有骨折等狀況。

二、如果發生肇事者逃逸或單一事故載有乘客，需報警處理，才能確保日後權請求有關保險/民刑事權利。

三、如果是機車單一事故，注意機車本身手把、輪弧等部位是否有撞痕，甚至附近有無該機車刮地痕，他車剎車痕，如該機車刮地痕有角度的折線，很有可能是他車造成的事故就不是單一事故，強制險就有賠駕駛人了。

四、關於車輛部，事故車輛拖吊，應先確認價格 (可洽原廠或信用卡服務)無法移動車輛時，要依照規定距離故障車輛一定距離前設置故障標誌警示來往車輛。若聞有酒氣時員警實施酒測，如超標員警可扣留證照車輛，民眾可索取收據。

五、現場圖與筆錄確認後，再簽名，如不認同，簽名處，簽名後在旁註記不認同，依照規定，員警執職時，可以對員警錄影。

六、現場和解者應簽具書面和解書

解決途徑:

1.自行和解2.申請鄉鎮市調解或聲請法院調解

3.提出告訴

(刑事告訴:六個月內)

(民事告訴:二年內)

公訴罪由檢察官主動偵辦)

3現場處理後

(1)於事故七日後得申請提供現場圖、現場照片。

(2)於事故三十日後得申請提供道路交通事故初步分析研判表。

申請規定

鑑定申請:六個月內

覆議申請:收受鑑定書30日內

機車強制責任保險權一覽表

理賠項目及金額:

(一)傷害醫療費用:每人最高20萬元

1.急救費、診療費、接送費

輔具、材料費，（家人）看護等

（二)失能給付每人最高200萬元,依其殘廢等級分為15等級、12大身體障礙系列、200多項目

下列傷害有機會申請殘障給付:(最高可領200萬元)

撞到頭顱、腦出血、外傷性癲癇、智力減退、傷到眼睛、視網膜剝離、耳朵、耳受損、鼻軟

管缺陷、失嗅覺、嘴巴、下巴導致咀嚼或下功能障礙或言語不清、牙齒斷5顆以上、內臟器

官切除、頸椎、脊椎、椎滑脫或折、鎖骨、肩頰、、顏面疤痕或瘢痕、身體燒

燙傷、肢及手指、下肢或腳趾截肢或關節活動角度受損一定程度以上

(三)死亡給付:每人定額200萬元

(四)殯葬費:每人最高30萬元

每人傷害死亡最高220萬元,每一事故無理賠人數限制

肇事逃逸、無保輛、無照駕駛、酒駕、撞到停放在路邊的車輛、否申請理賠?

單一事故的「乘客」可獲得理賠!萬一必須被「代位求償」如何申請理賠?

被拼裝車、無掛牌、行駛於道路的怪手、土機、高機·等撞到也可以申請理賠。

民事方面還有 七大項 慰撫金（慰問金），醫療費、生活增加費用、收入損失、勞動力減損、扶養費、喪葬費等。請求賠償金額 等於損害金額×對方過失比例再扣強制險

刑事：開完偵查庭，起訴後再來時刑事法庭，刑事法庭才判有罪與否，期間可以聲請調解，

注意刑事附帶免民事免裁判費的時間點。

很多人對文件與流程，不太熟悉，推薦台灣車禍關懷協會免費諮詢，理事長處理過車禍1000多件，尤其骨折輔導受害人多爭取十幾萬元案例很快就。

台灣車禍關懷協會常務監事/發言人 黃才昱

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