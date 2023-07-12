大葉領航圓夢未來 大葉大學師徒制打造跨域力

師徒領航，成就非凡！大葉大學秉持德國師徒制精神辦學，透過「師徒傳承」、「產學合作」與「國際交流」，老師引導學生參與各式活動，培養跨領域能力。

大葉大學工學院李清華院長(左)指導環工系碩士生黃于睿(右)，連續兩年韓國發明賽榮獲金牌。圖／大葉大學提供

全台私校競賽獲獎學生比例全國第一

研發長賴峯民表示，每個學系都有很多師徒傳承的亮點成績，學生在挑戰各項賽事的過程，累積實務經驗，蛻變為學用合一的優質人才。近年師生參與各項競賽屢創佳績，根據教育部大專校院校務資訊公開平台資料，大葉大學110學年度競賽獲獎學生占在學生比例7.35％，全國排名第五，並且名列私校第一。

大葉大學工學院李清華院長(右)指導環工系碩士生黃于睿(左)做實驗。圖／大葉大學提供

環工系碩士生黃于睿，大二開始跟隨李清華院長做實驗，連續兩年在韓國Wic世界創新發明大賽獲頒金牌肯定。黃于睿指出，隨著環保意識抬頭，電動車成為趨勢，也衍生出新的廢棄物車用廢電池，如果無法妥善處理廢棄物，將會造成嚴重的汙染問題，環工系因應社會發展與產業需求，投入廢車用鋰電池的回收研究，在李清華教授指導下，實驗室分別針對車用鋰鐵電池與三元鋰電池進行回收技術開發，相關成果除了在2021年與2022年的韓國Wic世界創新發明大賽榮獲金牌，他也獲得人生第一張發明專利「廢車用鋰鐵電池正負極混合物的回收方法」。

大葉大學烘焙學程管世安同學多次在甜點比賽獲獎。圖／大葉大學提供

金牌選手、烘焙暨飲料調製學士學位學程大二生管世安， 2022年先後獲得第五屆TIFBA樽鼎盃全國線上餐飲大賽盤式甜點展示組銅牌、荷蘭國際餐飲挑戰賽精緻甜點展示金牌、第三屆明新盃國際廚藝模擬大賽盤飾甜點金牌。她說，烘焙學程提供完整的技術訓練，在蔡振彰老師指導下，以實務技能為基礎，結合創意與美學，不斷突破自己，她期許自己未來能開一間蛋糕店。

大葉大學英語系越南生陳文達(右)參加競賽屢獲肯定，感謝師徒制的啟發。圖／大葉大學提供

英語系越南生陳文達獲選心靈大使

大葉大學英語學系二年級的越南學生陳文達參加新加坡亞太教育集團與越南澳洲國際學校合辦的「2023心靈大使」甄選，經過初選、複選、決選層層關卡，獲評第二名，暑假將在主辦單位的贊助下，到不同國家巡迴，與年輕人分享生命經驗。

25歲的陳文達是越南人，取得越南的范玉石醫科大學以及澳洲的墨爾本大學醫學雙聯學位後，他認為醫學和教育有共通處，醫藥解決身體疾病問題，教育則是改善社會問題，透過不同角度對於人給予高度關懷，因此從醫學轉向教育，來台灣念書。會選擇大葉大學英語學系，一方面是希望從大學部開始，讓自己學習更扎實，另一方面，他已有頂尖大學求學經驗，想進入私立大學，感受不一樣的學習經驗。在大葉求學期間，收穫很多，除了課程學習或是學術研究，不論是老師還是同學，在下課後都和他有很多連結與互動，這是頂大所沒有的，每一次準備參加競賽，英語系的老師都熱情提供各種協助，過去他也曾挑戰過不少大型賽事，但直到進入大葉大學，他才一次又一次獲得好成績，這些獲獎的榮耀其實是屬於英語系全體師生的。

大葉大學電機系陳雍宗教授(中)指導學生開發AI異音檢測，獲頒創新獎。圖／大葉大學提供

電機系獲頒全球傳動智能自動化競賽創新獎

AI聽聲音就能檢查馬達異常！大葉大學電機工程學系教授陳雍宗指導研究生鄭仲凱、大三生謝雅麗開發「AI異音檢測」，挑戰第七屆全球傳動智能自動化創意實作競賽，獲頒創新獎，抱回獎金新台幣一萬元。

陳雍宗教授說，全球傳動智能自動化創意實作競賽鼓勵學子針對生活或是工業的智能應用進行研發，賽事從去年6月開放報名，必須通過企劃書初審、參加工作坊、接受訪視、繳交設計與製作報告書、現場介紹實體作品等關卡，最後才揭曉成績，不只是創意發明的評比，選手能否堅持到最後也是一大挑戰。他鼓勵學生秉持「大膽參與，葉葉開花」的精神挑戰自我，學生經過長達一年的準備，完成「AI異音檢測」這項發明，運用機器學習觀念開發軟體，將軟體寫進中央處理單元，讓電腦進行比對，總共建了六個模型，蒐集多達5至6萬筆資料，AI可成功辨別不同異音代表的問題，加速品檢作業，學生們作品完整度高，具創新性，因此獲得評審肯定，目前已提出專利申請。