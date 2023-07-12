第一排執行長王博麟談Podcast商業價值經濟效益

這幾年政府一直扶植青年創業甚至發展新創基地，第一排文創公司入選今年經濟部中小企業社會創新實驗中心成為新創廠商，人在美國洛杉磯接受本報專訪的執行長王博麟表示，自己的公司成立不到一年的時間，最初的想法只是「單純想做好玩的事情，主要的業務是作影音Podcast節目，內容製程以聲音為主」，王博麟說，希望能利用Podcast幫助客戶和產業帶動Podcast新經濟商機。

青年創業最大的問題就是資金的來源籌備困難，王博麟說，籌備新創公司資金不是最大的問題，自己的公司有電視台商業合作贊助，反而是人力和工作時間調配才是最大難題，他說，公司在人才需求方面花較多的時間去做團隊的溝通和磨合，自己的新創公司團隊創立初期只有五個人，一開始大家都是兼職在做Podcast影音節目，起初大家都是用零碎時間完成節目需求，自己花了將近一年的時間來回修正才找出節目的方向跟屬性，這對新創公司來說很消耗時間跟經歷。

王博麟指出，自己是新創小公司，不像大的製作公司有很多組人可以同時去做許多不同的嘗試，團隊每週都要產出Podcast影音節目，還有和電視台合作帶狀節目，很吃資源和調度，他說，「做Podcast文創產業很吃個性跟天份，調整不同人力需求變化並使其發揮最大效益，已成為企業人力資源管理發展的重點領域之一」。

對於越來越多年輕人投入Podcast影像化的社群產業，並想從Podcast獲取經濟商機，王博麟表示，目前再台灣投入Podcast產業真正可以獲得營利的節目非常少，他說，很多知名企業經營做Podcast社群節目主要的功用跟目的是宣傳自家品牌增加商品認同度，王博麟說，Podcast比較像是品牌跟消費者的對話平台，公司把想法告訴收聽的人再利用其他社群軟體像是IG、臉書取得廠商聯繫，目的是主希望能跟消費者產生對話提高公司產品的收益。

根據天下雜誌2021年所做的調查顯示出，Podcast企業應用狀況來看，已有近3成企業嘗試過Podcast作為數位行銷的一部份。對於Podcast所能帶來的經濟效益王博麟認為，Podcast已經成為企業長期具有深度的市場調查工具。幾年前企業最常做的就是在路口或是車站找工讀生做問卷調查，消費者填寫一份問卷需要花3-5分鐘，才能完成有效問卷，王博麟說，消費者填寫問卷跟想不想買這項商品是二回事，自從有了Podcast社群平台，反而帶起新的市場銷售經濟商機。

王博麟舉例，假設某知名銀行行銷人員在Podcast影音節目，做自家產品商業模式投放宣傳，如果能吸引到5000-8000人的收聽群眾，針對這5000-8000人去做商品行銷，反而會增加消費者的購買意願，因為Podcast投放數據可以非常精準讓企業知道自己客戶群在哪，幫助企業從哪裡找到有效客戶，王博麟說，自己製作節目有40%女性收聽群眾，年收入都在80萬以上，這都是Podcast有效精準市場調研，重點在於消費者對Podcast的黏著度。

Podcast目前還處在一個成長當中平台，很多人以為Podcast就是手機上的廣播，王博麟表示，廣播有時間上限制跟電視比較像，Podcast可以彈性自由收聽，不分時間自主性比較高，傳統廣播互動性較低，收聽族群無法統計，都是請市調公司做抽樣調查。習慣通勤上班，戴上無線藍牙耳機聽Podcast「一趟捷運聽完兩大報新聞，根本也不用再看報，」便捷獲取新知，是聽的誘因。

Podcast平台越來越多，消費者選擇也越來越多元，對於自己經營Podcast的優勢王博麟認為，一般人創立社群Podcast節目 無法提供有效的價值跟資訊給聽眾，他自己公司製作節目是別台聽不到的，他指出，一般社會大眾做Podcast都是自言自語抒發自己情緒，聽久會有疲勞感，把企劃和製作腳本規格拉高，付出的時間和精力相對的比一般人高出許多。

對於公司下半年度的規劃和運營目標王博麟表示，除了還會繼續提供籃球趣事，也會和不同體育競賽單位、企業、政府相關部門做跨部會商業合作，也會針對不同客戶消費族群設計客群專屬品牌，用Podcast產出行銷的價值帶動商業經濟效益 。