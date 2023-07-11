國立中興大學智慧電動車及綠能科技產業碩士專班報名熱烈

淨零碳排風潮橫掃全球，綠色能源科技與電動車議題已成為主流。國立中興大學電機系為培育與產業相關的高階人才，於今年首度開設「智慧電動車及綠能科技」產碩專班，鼓勵產學共同培育市場所需之高階技術或創新及跨領域人才，該專班在112年6月完成招生考試，共有45位學生與產業相關人士報考，最終錄取了15位菁英人才。

今年度由新能源電動車產學聯盟計畫主持人賴慶明老師協助設立「智慧電動車及綠能科技」產業碩士專班，並與多家企業合作，包括康舒科技、漢翔航空、車王電子、起而行綠能、祥正電機、亞力電機、台北合眾汽車和INFOMATIC PTE. LTD.等。專班的研究領域涵蓋「新能源」和「電動車」，並由來自各院所相關領域的教授們帶領著優秀學子們深入探索「電池儲能」、「馬達驅控」、「電能處理」、「系統整合」等關鍵技術，為產業帶來持續的發展和創新。

「智慧電動車及綠能科技」產業碩士專班招生口試遴選現場。圖/中興大學提供

中興大學表示，看到這次碩士專班招考報名熱烈，非常令人振奮。「智慧電動車及綠能科技」產業碩士專班，與產業界具有深度合作，透過不斷追求與時俱進的創新研發技術，結合優秀的師資團隊，目標為培育電動車產業的中高階人才及上、中、下游產業鏈的即戰力。

「智慧電動車及綠能科技」產業碩士專班招生口試遴選現場。圖/中興大學提供

此外，因應節能減碳風潮，使用綠色能源的電動車，已是全球勢在必行的主流趨勢。彭博研究報告預估到2030年，全球電動車銷售量將達3千多萬輛，產值超過1.3兆美元，電動車時代來臨的速度，可能比你我想像得更快！電動車的普及除了促使汽車產業重新洗牌，零件供應鏈大換血，同時也激起全球電動車產業競搶人才。

「智慧電動車及綠能科技」產碩專班將於今年9月份開辦，將提供學生們系統化的課程，兼具學術理論和實作研究。引導學生掌握最新的技術和趨勢，藉由產官學研合作培力，促使學研技術知識化與商品化，以為產業研發升級帶來助力，創造學生、企業與產業三贏局面。