「親子戲劇覺察心整師」提升心靈免疫力 開課引爆熱潮

親子或人際職場間總覺關係不佳，互動不良、理解溝通不順，導致感覺生活好難嗎？不用擔心，現在好玩的劇團團長、國立台灣藝術大學戲劇系講師黃冠傑老師，透過歐美流行多時、以戲劇玩耍做為媒介，用戲劇表達藝術中的情境、角色、對話的方法，開發出各種戲劇藝術療癒覺察教學方法，幫助親子以表演方式，療癒覺察發現自我心靈真實的聲音，發展同理心、提高情商與逆商，增強心靈免疫力，並已定暑期八月與未來職業學堂合作推出台灣首創「親子戲劇覺察心整師」，未演先轟動，已有眾多粉絲搶先關注。

徵諸實際，戲劇表演表達藝術作為媒介，經國內外權威研究證實，的確一方面可以讓原本不善於溝通的人自在表達，另一方面也能透過戲劇遊玩中的情境、角色、對話，快速與個人經驗結合；而透過遊戲裡的角色扮演，又能鬆動許多埋藏在心中卻不知如何表達的事情，若能因此覺察解開療癒，將有助於提高情商與逆商，增強對這個世界的心靈免疫力，這也是未來人面對未來社會最強的競爭力。

「親子戲劇覺察心整師」創辦人黃冠傑老師(右)分享，兩天精彩課程將由12年國教中很重要的八大指標：想像創造力、專注觀察力、語言表達力、團體溝通力、自我認知力、音樂律動力、肢體運動力、跨領域統合力構成，教學成果將能提高所有參與學習夥伴的情商與逆商能力。圖/業者提供

親子戲劇覺察心整師創辦人、多年兒童表演戲劇藝術工作者、教學者、新竹傑出藝文團隊獲獎者、活動主持經歷超過100多場的黃冠傑老師，分享過去跟家扶基金會合作服務的孩子們的經驗，這些小朋友可能都有一些需要學習的關係節點，黃老師通過戲劇玩耍的方式，尤其玩耍跟戲劇的英文都是「play」，兩者組成元素同質性相當高，用此做為媒介開發各種戲劇藝術療癒覺察教學方法，幫助親子、有需要發展情商與逆商的朋友，效果卓著。

黃老師舉例分享，曾有位比較害羞的小朋友，剛開始上課，是躲在桌子底下，不會有跟你任何的互動，但透過戲劇藝術覺察循序漸進的練習方法，慢慢打開心靈、瞭解別人，甚至在最後公演時站到舞台上，讓人非常感動。其實現在所推出的親子戲劇覺察心整師，重點就是我們透過戲劇的手段跟方法，讓小朋友在學中玩、玩中做、做中學的階段中，去觀察小朋友他每一個階段的不同的發展、去理解他們當時階段的一個心理的一個狀況，進而看小朋友他是在哪一項的發展力可能較弱或可加強，然後透過戲劇手段與遊戲方式，進入狀況 或情境裡，做好補強的學習。

黃冠傑老師也透露關於親子戲劇覺察心整師兩天精彩課程組成，將由12年國教中很重要的八大指標：想像創造力、專注觀察力、語言表達力、團體溝通力、自我認知力、音樂律動力、肢體運動力、跨領域統合力構成，具體未來會體現出來的教學成果，就是提高所有參與學習夥伴的情商與逆商能力。同時，課程中的王牌講師，除了受過戲劇正規的專業老師，也將會有心理師證照、藝術治療專業專長的老師加入，過程由淺入深，讓所有想要學習這項新專業的夥伴朋友、更快養成專業種子教學者，同時，也在這次課程中，擁有更多相關資源與連結，以利在未來各自開課過程中，更好幫助服務更多大朋友、小朋友。