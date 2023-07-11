桃竹苗分署攜手工研院培育綠領人才

首波成功媒合百名青年進入企業實習

勞動力發展署桃竹苗分署看準綠領人才將成為企業新寵兒，為培養青年對淨零永續議題的重視，並積極培育綠色職業相關能力，首次攜手工業技術研究院產業學院辦理「綠領人才培訓計畫」，計畫一公告即吸引超過500位青年爭相報名參加，目前已有逾百名青年完成課程培訓；今(11)日在清華大學旺宏館國際會議廳舉行授證儀式；現場邀集工研院、誠品行旅及台亞半導體等多家知名企業進行媒合，希望讓青年在暑假時間能透過企業實習學以致用，同時也為企業注入新血。

桃竹苗分署舉辦的「綠領人才培訓計畫」自6月1日起報名至30日止，吸引了上百位青年學子參加30小時的線上培訓，該計畫的課程內容由工研院精心策劃，包含:「碳足跡盤查數據與品質」、「碳中和建築」及「用科學選擇你的減碳生活」等淨零轉型課程和案例分享；此外，賈桃樂主題館也特別為學員安排履歷撰寫、時間管理和面試技巧等職場適應課程，希望在計畫中為青年提供全方位的學習機會；已完成第一階段培訓學員將優先獲得桃竹苗分署和工研院的聯名結訓證書，並有機會再下一階段進入企業實習，藉此提升青年的職場競爭力。

現場徵才媒合活動吸引許多青年參與。圖/桃竹苗分署提供

應邀參與授證典禮的工研院產業學院訓練長廖肇弘致詞時表示，無論是學生時代或進入職場，每個人終其一生都在學習，他認為態度與熱情是人才最重要的特質，同學們別小看實習生，微軟最受歡迎的小遊戲接龍就是實習生的作品，可見得實習對於新鮮人進入社會的重要性。微軟首席技術長花凱龍則認為，科技飛快進步著，以AI為例，從去年11月至今不過半年，就帶來許多改變，因此每個人都要持續的自我學習，而參加這項計畫進入企業實習，就代表著你比別人小小進步了一點，提升自我競爭力。

報名參加這項計畫的逾500位青年，來自清華大學、中華大學、龍華科技大學等大專院校。而中原大學企管系碩一班的劉同學，也是在參觀過賈桃樂學習主題館後獲知訊息，對ESG有興趣的她決定報名課程，上課至今對於ESG有些不同的想法與看法，覺得這些課程讓她受益良多，非常開心有機會上課。

桃竹苗分署長林淑媛表示，綠能科技是近年來政府致力推動5+N重點產業之一，而連結重點產業用人需求，促進青年就業，也是投資青年就業方案的重點目標。此外，實現淨零碳排的綠色轉型是台灣在2050年的目標，因此企業對「ESG」的重視已成趨勢，綠領人才需求將不斷攀升，而桃竹苗分署今日辦理「綠領人才培訓計畫」，就是希望為企業埋下綠領人才的種子，並鼓勵青年可依個人職業興趣，投入綠能相關產業。

她更進一步說明，青年為國家永續發展與創新的動力，行政院自5月啟動「投資青年就業方案第二期」五大目標之一的「定方向」，就是期待透過協助青年釐清職涯方向了解產業、認識職業等策略，來引導青年錨定職涯目標；賈桃樂學習主題館提供職涯課程、職涯諮詢、職場參訪體驗等多項服務，開館至今已陪伴超過51萬名青年探索職涯，打造職涯藍圖，期待未來能為更多青年提供職涯全方位支持與服務。想瞭解更多職涯活動資訊，歡迎關注賈桃樂學習主題館臉書粉絲(https://www.facebook.com/JobTaole/)，或上賈桃樂學習主題館官網(https://jtl.wda.gov.tw)查詢相關服務，亦可洽賈桃樂學習主題館03-5343011轉5221~5229、5239~5240。