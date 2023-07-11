2023「APP移動應用創新賽」台灣總決賽 逢甲榮獲一等獎與二等獎殊榮

由逢甲大學與Straight A共同舉辦的2023第七屆「APP移動應用創新賽」自3月開跑，共吸引來自全台72所大專院校、373組隊伍報名參加。7月初在逢甲校園內舉行台灣總決賽，第一名由國立臺北教育大學「Ease 小意思」獲得最具創新獎，逢甲大學則拿下二、三名，其中「AquaPulse -水脈」獲得一等獎，「健康寶寶」獲得二等獎，三支團隊將代表台灣參加大中華區總決賽。

2023 APP 移動創新賽參賽作品涵蓋旅遊交通、健康醫療、教育發展、能源環保、影像辨識、社會服務、寵物健康等眾多領域。總決賽因疫情解封，回歸實體競賽進行，參賽隊伍自行設計的軟體將進行現場展演及接受評審面對面直接提問！同時也特別邀請K12學校隊伍參加展演，並觀摩大專院校作品。

逢甲大學校長王葳表示，對於學生社團相當重視，iOS Club成立多年，學校也特別提供「 AiOS 學生創新工坊」作為學生自主學習、互助成長的空間。逢甲已連續3年在蘋果公司全球開發者大會 ( Apple Worldwide Developers Conference, WWDC )獲獎，不僅為逢甲爭光，也讓全球程式語言菁英刮目相看。看到今年投稿作品主題非常多元豐富，希望各隊都能夠用心聆聽評審的意見並奪得好成績。

逢甲大學的「健康寶寶」可以監控寶寶健康狀況，獲得2023 APP 移動創新賽總決賽二等獎，也將代表台灣參加大中華區總決賽。 圖／逢甲大學提供

此次逢甲大學獲得一等獎的「AquaPulse -水脈」主要針對路跑愛好者設計，該APP可在訓練比賽中提供節奏輔助與心律變化、科學補水提醒，並依照運動進行數據分析回饋。二等獎的「健康寶寶」則是應用先進的機器學習影像識別技術，作為嬰兒黃疸辨識檢測，僅需拍攝尿布即可藉由影像分析檢測並監控寶寶健康狀況。