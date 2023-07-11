跨越300公里 逢甲大學協助台東偏鄉部落蓋書屋

逢甲大學建築專業學院自2013年起許下宏願要前往國內外偏鄉地區為小朋友興建100座小書屋。近10年來，結合了校友及企業的力量，帶著學生將專業落實在社區需求上，已在國內外已興建了20餘座書屋。近日在台東縣愛國蒲小書屋舉行動土典禮，正式成為編號第19號的逢甲建築小書屋，不僅是東台灣的第1座，而且也將是由居民自力造屋的第1座書屋。逢甲大學副校長黎淑婷期許書屋未來成為部落孩童「知識的家」，進一步帶動閱讀風氣。

黎淑婷 (前排左一)期許書屋未來成為部落孩童「知識的家」，進一步帶動閱讀風氣。 圖／逢甲大學提供

台東縣大武鄉大竹村愛國蒲部落是以務農為主的排灣族部落，大約有80餘戶、350人，居民多以務農為主。居民鄭志山、莊淑惠夫婦關注部落孩子的生活及成長，長期以來與大鳥國小愛國埔分校主任郭景明主任共同推動學童的學習活動，有鑑於前2座書屋皆因租約必須在期限內遷移，因此自願提供自有土地，希望興建1座可長期使用的書屋，作為居民或孩童活動、課程的公共空間。

愛國蒲小書屋以4組貨櫃為基礎，採用在地的竹子、灰黑色頁岩、木頭為主要建材，並以排灣族的黑色做基調，進行顏色、質感、建材的搭配。未來除了作為部落孩童的遊戲室、圖書室、才藝教室，也可以提供外來師資及志工的住宿需求，成為部落最核心的學習及交流場域，成為愛國蒲「知識的家」。