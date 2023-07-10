中分署首運用VR科技宣導重點產業職訓 助青年屆退官兵轉銜就業爭好薪

為了引導正值青年階段的國軍屆退官兵善用職訓資源提升技能水準，增進職場就業優勢，對接國家發展重點產業人力缺口，順利轉銜就業，勞動部勞動力發展署中彰投分署創新運用時下最夯的虛擬實境科技，結合臺中市榮民服務處於圳堵營區舉辦了一場不一樣的「112年屆退官兵權益說明會」，除提供多項符合國家重點產業相關職訓課程供選擇外，並運用VR科技行動裝置提供官兵身歷其境體驗臺中訓練場訓練環境，並參與虛擬導覽學習，吸引許多屆退官兵爭相體驗，透過虛實整合之互動體驗，深入了解該分署多元豐富的職訓課程，為無縫接軌職涯第二人生開啟更寬廣的機會。

屆退官兵戴上VR眼鏡體驗臺中訓練場虛擬實境導覽。圖／勞動部

中彰投分署指出，依榮服處統計資料每年服役9年以下的第二類官兵約占總退伍人數的8成，平均年齡約25.8歲，都是正值青年階段;為了協助這些屆退官兵解決初次尋職缺乏專業技能轉銜的困難，特別前進營區宣導符合國家重點產業相關職業訓練課程資訊，像是培育智慧機械產業人才的「精密機械班」、「電腦輔助機械製圖與製造班」等，這些訓練完全免費，也會輔導參加相關職類技能檢定及推介就業，協助這些青年屆退官兵轉銜就業爭好薪。

為吸引屆退官兵目光，本次特別安排「夢想載卡多」行動巡迴車搭配VR科技行動裝置，屆退官兵戴上VR眼鏡，彷彿身在全國最大訓練場，可以身歷其境的進行360度導覽，此外也可搭配平板進行3D列印機操作虛擬學習，透過新穎的沉浸式體驗，讓屆退官兵瞭解分署職訓資源，進而得以開創個人職涯地圖。