經濟部國際企業經營班 7月7日舉行開結訓典禮

168名國際企業菁英 踏上夢想舞台 航向國際

經濟部國際企業經營班（國企班）112年度學員結訓暨新生開訓典禮，於7月7日在台北國際會議中心宴會廳舉行，由外貿協會董事長黃志芳主持，並邀請國際貿易局副局長李冠志、大陸委員會副主委李麗珍等貴賓，以及多位在各大企業擔任要職的傑出國企班校友蒞臨觀禮，典禮以「夢想飛揚、卓越領航」為主軸，期勉結業學員在經過國企班嚴格的訓練後，突破、蛻變、開創人生新局，同時也歡迎83名新生加入國企班。

國際貿易局副局長李冠志（右起）、外貿協會董事長黃志芳、大陸委員會副主委李麗珍、外貿協會秘書長王熙蒙於國企班開結訓典禮合影。圖／貿協提供

外貿協會董事長黃志芳回想起在1987年被外交部選派參加「國際經濟事務研習班」，與ITI學員在新竹光復校區一同受訓，當時即感受到國企班全英語的「魔鬼訓練營」氛圍。這36年來，ITI培養了6,000多位優秀經貿人才，在各企業都獲得高度評價與肯定。黃董事長表示，這些年到海外企業參訪或參展，經常都會遇到ITI校友，其中不乏企業的中高階主管，可見ITI實為培養國際企業人才的最佳場域。

黃董事長同時也引用賈伯斯名言「Stay Hungry, Stay Foolish」，期勉結業學員及新生不論踏入職場或進入ITI學習皆能保持求知若渴的精神及開放的心態，持續不斷地學習，擴展個人視野，提高解決問題的能力，以應付迅速變化的環境與挑戰。同時期勉大家要在人生的每一個階段，都要找到自己的熱情。除了追求工作的成功，也鼓勵學員要保持身體的健康與生活的平衡。

外貿協會董事長黃志芳頒發國企班結業證書予學員代表。圖／貿協提供

國際貿易局副局長李冠志也提到，國企班已經邁入第36年，成功培育了近7千名國際企業人才，是臺灣企業非常重視的人才來源。國企班每年辦理的企業人才媒合活動，吸引許多企業前來徵才，尤其是學員抗壓性好，語言能力強，邏輯清晰，解決問題有效率等，更是企業所看重與讚許的特性，希望結業學員能以滿懷自信和堅定的步伐，迎接未來的挑戰和機遇。

外貿協會國際企業人才培訓中心（ITI）多年來致力於培育頂尖的國際行銷業務人才，其中近8成校友學以致用，從事國際行銷業務工作，校友足跡遍布全球，成為台灣對外貿易不可忽視的力量。而國企班具備職場高移動力及即戰力的人才更深受業界喜愛，每年均有企業爭相前來求才，本年更有近百家企業參加國企班人才媒合活動提供上千個職缺。

今年英日語班2位感言代表用著比擬母語人士般流利的外語自信從容、感情豐富地娓娓敘述著ITI的珍貴回憶與感激。配合外貿協會落實企業ESG的目標，本年典禮中也特別安排「Earth Misson APP-齊心減碳種樹永續計畫」，讓活動佳賓們種下一個代表ITI永續、共好的希望之樹，並透過新生接下象徵ITI永續培育人才的小樹苗，讓ITI傳承百年樹人的精神，培育更多台灣經貿人才，並為地球永續而努力。