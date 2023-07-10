14國青年齊聚2023 APEC培訓課程 北科大擴大培育國際事務生力軍

首度邀請海外青年參與！為培育國際溝通專業人才，促進對亞太經濟合作會議（APEC）運作的瞭解，北科大獲教育部委託辦理「2023 APEC青年培訓課程暨模擬會議」，7月6日至7日於北科大登場，今年擴大邀請來自13個海外APEC經濟體、計22位海外學子共襄盛舉，與我國遴選來自台大、政大、北科大等40位大專校院及高中職學生同場交流，一同關注國際事務，拓展國際視野。

北科大辦理「2023%20APEC青年培訓課程」，（右起）北科大人社學院副院長洪媽益、應英系教授林彥良、副校長楊重光、教育部國際司司長李彥儀、北科大應英系主任楊韻華等嘉賓合影。圖／北科大提供

教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀指出，今年課程別開生面，加拿大、智利、印尼、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、新加坡、泰國、美國及越南等13個經濟體皆派學生代表出席，今年是第五度舉辦「APEC青年培訓課程」及模擬會議，歷年累計參與學生達320人。希望藉此課程，幫助海內外青年更認識APEC議題，學習如何在國際場域發聲，並掌握國際組織運作規則，成為國家未來拓展國際空間的青年助力。

北科大辦理「2023%20APEC青年培訓課程」，各國青年代表一起發想APEC模擬會議提案。圖／北科大提供

北科大副校長楊重光表示，北科大多年來在APEC架構下，致力協助推廣我國豐沛的創新教育能量，自2014年起持續辦理APEC技職教育工作坊及APEC青年創新創業論壇，去年更成立「APEC教育創新發展研究中心」，做為資源整合與共享的重要平台，除了協助開展區域內創新教育合作計畫、辦理會議及工作坊外，特別研究在疫情間維持高品質教學與學習的實質作法，盼向區域經濟體宣傳我國在高等技職教育與創新思維培養上的突出策略。

北科大辦理「2023%20APEC青年培訓課程」，各國青年代表一起發想APEC模擬會議提案。圖／北科大提供

課程首日，教育部APEC國家資深幕僚計畫主持人、北科大應英系教授林彥良說明APEC及人力資源發展工作小組（HRDWG）的組織架構、運作模式及重要性，並由APEC小組分享APEC議事規則及參與APEC年會經驗；接續分組進行 World Café，學員彼此分享自身經濟體的教育政策實例。最後進行模擬選舉，選出HRDWG主席（Lead Shepherd）、計畫主任（Program Director）及副主席（Co-Chair），為隔日模擬會議準備。

課程次日，舉辦「APEC模擬會議」課程重點活動，由學員扮演APEC會議中的角色，並由各經濟體代表發表提案，尋求經濟體認可及連署。活動由北科大人社學院副院長洪媽益、應英系主任楊韻華、教授林彥良指導，對學員提案內容及臨場表現進行總體評分，協助青年體驗國際會議議事實務。

北科大應英系四年級學生潘柏安曾於聯合國SDGs活動競賽獲獎，這次是首度參與APEC培訓課程；透過World Café與跨國成員討論交流，不只獲知突破刻板印象的他國現況，也希望親身體驗APEC模擬會議，從中學到更多參與國際事務的實務知識，有助於未來成為外交官，為國家邦交及貿易發展盡一份心力。