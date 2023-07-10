雲科大EMBA碩士生和DBA博士生日本參訪團獲益良多

國立雲林科技大學楊能舒校長與管理學院陳昭宏院長帶領35位雲科大EMBA碩士生和DBA博士生，自7月3日至7日進行為期5天的日本參訪行程，在精心規劃與安排下，參訪了日本知名大學及企業以及地方政府首長，並獲台灣駐日代表謝長廷的熱情接待，同學們咸表不虛此行收穫滿滿。

參訪的第一站來到位於愛知縣的豐田產業紀念館。豐田產業紀念館：創辦人從紡織工業起家，逐漸發展到汽車工業的國際大型企業。同學們體認到，工業是促進國家發展的重要基石，而企業要朝向永續經營，一定要不斷有多元的發展！

參訪的第二站來到名古屋商科大學。由雲科大校長楊能舒以及名古屋商科大學校長栗本博行雙方簽署合作備忘錄，承諾未來兩校有更多的合作以及師生交流。名古屋商科大學，建於1935年，其教育政策是「開拓者精神」，目的於培育具備全球國際觀的商業領導者，目前為少數同時通過國際商管學院促進協會(AACSB)、歐洲品質改善系統(EQUIS)、工商管理碩士協會(AMBA)認證之全球前1％頂級商學院，其EMBA學位排名次也榮居全日本第一名。

參訪AGC(旭硝子)位於橫濱的YTC研發中心。圖／雲科大提供

第三站經由 EMBA同班同學，也是日商AGC艾杰旭顯示玻璃股份有限公司副總經理陳啟宏的安排下，參觀其位於橫濱的YTC研發中心。AGC創立於1907年，至今已超過100年歷史。經營的目標係為「創造更美好的地球、社會、提供貢獻，期許成為被社會大眾信賴、且被期待成長及發展的企業。AGC集團包括平板玻璃、汽車玻璃、顯示器玻璃、電子與能源以及化學品事業群、產業領域跨足全球。考量穩定性與成長性兼備的事業組合，在其個別產品領域中均居於世界領先的地位。AGC公司的使命是：你的夢想、我們的挑戰(You dreams, our challenge)。本次的參訪過程中，同學們對於AGC橫濱研發中心內部設立協創空間(AGC open square)，鼓勵企業內部與廠商、及外部大學一起合作開發新產品，並非局限在公司內部研發，而是相互提攜一起研究開發，對於此創新的產官學合作方式，感到印象非常深刻。另外，關於節能減碳的部分，AGC也設定了高目標去挑戰達成。

七月六日上午EMBA一行人在東京農業大學校友，同時也是具有百年歷史的大同醬油第五代接班人曾少豐廠長的安排之下，來到東京農業大學參訪。東京農業大學於1891年創辦，至今已有132年歷史。東京農業大學非常重視永續發展的環境保護與農業經濟效益。同學們在參觀校園的時候，發現其校園雖然在東京市內，但是校內有多棵參天的古木，令人誤以為有走進深山茂密森林的感覺。尤其是透過學校的簡報後，同學發現，東京農業大學不只是針對減碳和循環經濟等學術研究議題的深化和學習，對於實務操作以及實地試驗更是尤其重視，並已經回饋於社會和取得商業化的成果，著實令人感到印象深刻。

雲科大EMBA碩士生與DBA博士生受到館林市長與議長等人的熱烈歡迎。圖／雲科大提供

館林市是電視動漫「比宇宙更遠的地方」的故事舞台之一，市內遍佈多個動漫景點，並且獲選為日本人最想去看看的88個日本動漫聖地之一。EMBA一行人透過亞洲台灣商會總會蔡炎峰秘書長的聯繫與與接洽，於七月六日下午來到離東京約一小時車程的館林市參訪，受到館林市長多田善洋、市議會議長權田昌弘和副議長涉谷理津子、群馬縣議會副議長川野邊達也，以及多位縣議員和市議員、館林日台親善交流協會會長金井田好勇、台北駐日經濟文化代表處教育組黃冠超組長等人親切的接待。訪問館林市期間，館林市長、議長和副議長多次表示，希望促進縣市內日本高中生至雲林科技大學就讀和實質交流，並期許EMBA同學多認識館林市的發展潛力，未來可以多考慮到館林市工業區投資設廠。

值得一提的是，日台親善交流協會會長金井田好勇會長對台灣非常友好，曾經多次到雲林縣交流。此次在其安排之下，雲科大楊能舒校長與管理學院陳昭宏院長與位於群馬縣的關東學員大學校長齋藤大二郎，以及所屬高中校長吉田明稔見面，討論選派優秀高中生到雲林科技大學學習中文以及進到雲林科技大學就讀的可能途徑。

隨後亞洲台灣商會總會蔡炎峰秘書長再安排EMBA學生一行人參觀1982年設立於群馬縣的三得利啤酒工廠，並由廠長小銀先生親自接待。由於群馬縣有豐富良好的地下水資，使用在地種植的大麥加上熱情的員工，因此，孕育出國際知名的三得利啤酒。三得利啤酒工廠採用當地優良的地下水資地，因此，非常重視森林環境與生態保育，預計2050年達到零碳目標。

7月7日上午EMBA一行人在楊校長的帶領下，拜訪台灣駐日經濟文化代表處謝長廷大使。謝大使分享了很多駐日代表期間，發生在國人身上的點點滴滴。謝大使提到，因為台灣的大學辦得不錯，因此去年，日本到台灣進修學位或是語言的學生逐年增加，已經超越台灣到日本進修的學生人數。此外，因為台積電到熊本設廠的關係，以所在地菊陽町為中心的周圍鄉鎮，工業用地的價格上漲最高至31.6%。其餘地區也約莫上漲15%至25%不等。而台積電需求的半導體人才約須1500人，估計熊本在地僅能提供200人，有極大需求缺口。由於，從業人員的預計增加，也帶動了週邊因為宿舍增設的需求 。

在積極與用心的參與下，參訪團同學歸納出以下心得：

一、根據天下雜誌6月27日的報導，少子化的日本，必須在2040年擁有674萬外籍移工，才能達到經濟成長目標。因此，近期，岸田政府著眼四項外籍人才政策，從藍領、白領到大學生都有，希望能順利吸引到理想人才，這些措施值得我國政府參考學習。

二、日本人力嚴重不足，因此，大量使用科技取代人力，例如：便利商店顧客自己煮咖啡、自動付款，既可以防弊，又可以節省人力！ 三、更深了解日本職人精神，發現日本企業除了精益求精外，更不斷的研發找尋下一步的企業方向，著實令人敬佩。 四、從事建築的EMBA些同學觀察到，名古屋商科大學對面的大樓正在施工，建築營建工程現場之5S管理工作，做得非常好，非常值得台灣學習！