7/1起 初次尋職青年獎勵最高4.5萬元

為鼓勵青年積極投入就業市場，勞動部自112年7月1日起推動實施「初次尋職青年穩定就業計畫」，針對15歲至29歲未在學且未就業連續達90日以上的初次尋職或從事非典型工作青年，提供尋職津貼與就業獎勵金，最高發給4萬5,000元，勞動力發展署北分署更提供多樣的就業輔導、職涯諮詢服務，引導初入職場的青年釐清職涯方向、勇於求職，踏出順利就業的第一步。

依據勞動部15-29歲青年勞工就業狀況調查統計，有55%的初次求職青年「不知道自己適合做哪方面工作」，因而沒有就業方向。「初次尋職青年穩定就業計畫」除了尋職津貼與就業獎勵金，更針對初尋青年面臨的求職困難，提供多元化實體及線上就業服務，包括職涯諮詢、協助履歷撰寫、強化面試技巧，及推介就業等輔導措施，使青年完成自我定位，定錨職涯方向，提升就業成功率。

就讀傳播科系的品辰，對於動畫及平面設計工作都相當有興趣，卻一直無法明確自己的就業方向，也因此在就業路上躊躇不前，所幸勞動力發展署北分署三重就業中心的就業服務員在追蹤應屆畢業卻遲未就業的名單中找到了品辰，知道她的困境，主動提供職涯諮詢及履歷撰寫等輔導，鼓勵品辰積極尋職，終於協助她找到知名餐飲品牌2D動畫師的工作，到目前已穩定就業超過1年。品辰說：「領津貼不是最重要的，感謝就服員的職涯輔導以及求職路上的協助與陪伴，讓我有勇氣往前走。」

青年就業是國家永續發展及改變創新的最大動力，勞動部於112年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，其中「初次尋職青年穩定就業計畫」即屬方案中的核心重點，運用多元化的就業服務，幫助青年朋友獲得即時的尋職資訊與專業輔導，加速進入就業市場，並提升就業穩定性。

青年朋友如需進一步瞭解「初次尋職青年穩定就業計畫」相關資訊，歡迎利用「台灣就業通」網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)，或撥打免付費客服專線0800-777-888。