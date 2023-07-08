搭ChatGPT、減碳議題 東海大學團隊獲2023數據驅動創新大賽首獎

「2023數據驅動創新應用大賽」於今（8）日假台中大里軟體園區舉行頒獎典禮，本屆吸引全台170名團隊報名，聚集全台頂尖資訊高手，僅有台大、政大、東海等28隊入圍，其中超過六成五的隊伍使用ChatGPT進行設計，並由東海大學工學院教授白鎧誌所帶領的國貿系學生團隊以「內心最敏感的地方，一起來碳集」奪下最大獎，搭上近年聯合國訂下2050淨零排碳目標的趨勢，旨以大數據的創新方式計算耗碳量，協助大眾了解減碳與目的。

「2023數據驅動創新應用大賽」在鼎新電腦總裁葉子禎、數位發展部數位產業署署長呂正華、台灣微軟GPS總經理陳仲儒、鼎新電腦營運長潘泰龢、東海大學副校長詹家昌、軟功中心主任周忠信、東海大學公共事務處處長黃兆璽等貴賓的見證下受到高度重視，在最大獎30萬的吸引下，全台各大專院校的學子們無不使出渾身解數，將自身所學結合未來趨勢，該競賽鼓勵學生隊伍運用鼎新METIS PaaS平台與Azure OpenAI進行作品設計，使這場競賽成為近年來國內首次使用ChatGPT進行AI創作的全國性大賽，鼎新電腦總裁葉子禎表示，各大學校以競賽培育人才，不少入圍隊伍作品皆受到業界高度肯定，更希望透過這項創新的競賽，讓各優秀學子被企業所看見、錄用，達到共創雙贏目的。

不少入圍學生隊伍的作品獲得業界高度評價。其中，東海大學團隊表現亮眼，奪下大賽冠軍。圖／陳嫣蔚

大賽主辦人之一東海大學軟工中心主任周忠信表示，這次比賽競爭激烈，其中由東海大學公共事務處處長黃兆璽與數創學程教授李政雄帶領的「石中劍」隊伍也獲得佳作，該作品以自行開發的媒體識讀量表，結合ChatGPT與Bing發展出一套可以偵測假新聞的介面，使得每天被網路世界中真真假假的各種新聞訊息灌輸的民眾，也能辨別新聞的實際參考性，未來更可作為新聞媒體識讀的數位教學教案。

身為活動贊助廠商之一的台灣微軟總經理陳仲儒指出，該項競賽提供了資訊相關領域學子們一個發揮創意的平台，並看到他們的無限可能，希望此競賽能夠持續的舉辦，在每一年的不同議題上能夠有所創意發揮，持續在數據產業深耕發展。

此外，指導單位數位發展部數位產業署署長呂正華表示，今年隨著ChatGPT興起，這個競賽尤為重要，不僅能鼓勵學子利用AI技術進設計，跨入數位驅動的時代，也能透過在比賽的競爭中，學習並發展茁壯。

一直贊助比賽的鼎新電腦總裁葉子禎指出，過去企業只利用數據作為輔助的角色。但未來已經不一樣，數據在未來將成為企業的驅動力，在各方面都將扮演著重要的角色。葉子禎說，此次比賽透過與東海大學學界端的合作，更進一步達到了培育人才以及實際與產業接軌的實力，未來希冀持續年度辦理賽事，培育更多具有AI思維的業界人才。