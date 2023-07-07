商研院「ESG永續策略管理」開訓 與業者一同響應國際永續

為落實全球淨零轉型趨勢，協助輔導中小企業提升國際競爭力，財團法人商業發展研究院Commerce Development Research Institute(簡稱「商研院(CDRI)」)於去(2022)年率先宣布推出「服務業ESG一條龍服務」，獲得市場肯定，7日再開出【ESG永續策略管理師 法國AFNOR國際證照領袖班】，限額招生且已滿班。現場有來自北中南部的企業主與高階經理人參與，涵蓋百貨、通訊、醫療、零售、餐飲、製造、物流、健康…等產業。

商研院(CDRI)許添財董事長於開訓典禮時勉勵所有學員並表示，當今企業已面臨「數位轉型」與「淨零轉型」兩大趨勢的挑戰與競爭。公司經營除了必備財務帳本，也開始要有一套「碳帳本」。公司碳帳本跟財務帳本一樣都必須清楚，但不能自由解釋或自主管理，因為碳中和並非公司自己的事而已，而是會跟其他公司、供應鏈或國家被一起算總帳，這也是因此需要國際標準ISO的原因。碳帳本詳載著具可供溯源(Traceability)、透明性(Traceability)與可課責性(Accountability)的碳排與碳權資料，是參與碳市場交易，或法規遵循(Compliance)的依據，更讓公司可確保低碳轉型過程中的手段與目標得以契合。公司碳排放或吸收的數據取得、確認、計算、分析與被認可，就非公司邊界內一套成功的碳盤查(Carbon Inventory)機制不可。

許添財董事長進一步表示，商研院(CDRI)肩負著為我國中小企業ESG永續轉型之需，要協助國內企業與國家轉化ESG挑戰為商機。為期六天的課程，將讓業者從實務上扎根，進而了解溫室氣體盤查、碳足跡…等過程。除此之外，目前企業推動ESG面臨最大挑戰，在於如何跟利潤結合。因此數位轉型與ESG永續轉型不能偏廢，即使企業智慧化進步了，若低碳化的ESG形象差，也可能會影響企業品牌力和估值，因此兩者一定要結合。商研院(CDRI)將陪伴並協助我國中小企業共同打造數位永續創新生態系與企業新文化，以因應國際永續競爭趨勢與挑戰。藉此與參與本次培訓課程的企業領袖與管理菁英們共勉。

本次「ESG永續策略管理」課程共有六天、共計36小時之紮實豐富的課程，兼具管理理論與企業輔導實務為導向，並與坊間課程大不相同，內容包括【ESG浪潮下的風險與機會】、【從公司治理到永續發展】、【碳足跡盤查實務】、【由內而外提升社會影響力】、【能源管理實務】、【資安治理與業務永續】、【ESG跨部門溝通】、【ESG永續報告書實務】、【查證重點與常見缺失】、【ESG執行成果發表】等主題。

王建彬院長也表示，本次「ESG永續策略管理師」學員反應熱烈，在課程結束後將可獲得法國AFNOR國際證照，參與本課程之中高階主管或負責人，完成結訓後，可直接指導各階層的員工，由上而下帶動企業團隊驅動變革，以因應歐盟碳權規範等規範，並有效提升公司獲利。此外，今日開課現場也準備送給所有學員每人一份台灣首發的特別禮物，來自新加坡CIX碳權交易中心的「碳權抵換證」，每人200公斤。依據台灣人均碳排數為10.77公噸/年，所以10.77 ÷ 365天 X 6天課程約消耗近200kg碳排/人。