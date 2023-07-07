育達科大蟬聯三好校園實踐學校 提升社區素養

育達科技大學於6月6日由公益信託星雲大師教育基金舉行「第十二屆三好校園實踐學校頒獎典禮」獲頒連續三年獲獎的學校。本次頒獎典禮全台共有二百多所獲獎學校受邀出席，包含小學、國高中至大專校院。今年來自全台各地的教育工作者因疫情趨緩後難得齊聚一堂，相互學習交流，分享各校校園內「三好活動」之推動經驗。

科大蟬聯「三好校園實踐學校」提升社區素養。圖／育達科技大學提供

育達科大秉持「做好事．說好話．存好心」之教育理念，將三好精神結合品格教育推廣工作，透過每學期舉辦的「早安週、道早問好」、「愛心捐血活動」、「社區關懷」及育達青年選拔」等一系列校園活動，以「感恩」與「關懷」為出發點，向周遭師長、同儕與親友表達祝福與問候，並邀請全校師生於日常生活中共同攜手付諸行動，透過「社區關懷」公益活動，將心中的愛散播至社會的每一個角落。

師生宣示實踐「三好校園」後大合照，活動圓滿落幕。圖／育達科技大學提供

育達科大已連續三年蟬聯「三好校園實踐學校」，為求創新與推行擴大規模，即結合學校長年深耕之「大手牽小手」品格教育推廣活動，與學校幼兒保育系學生共同構思設計將三好精神融入「畢業公演舞台劇」劇本，並進行重新編寫，繼而與鄰近的幼稚園學校進行連結，帶領學童學習品格，認識「做好事．說好話．存好心」概念，並將品格教育推廣至社區，讓三好精神在社區中萌芽、成長、茁壯。