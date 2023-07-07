北分署產業新尖兵計畫培訓 餐飲服務員變身大數據資訊工程師

勞動部推動「投資青年就業方案」協助青年順利接軌職場， 以培訓5+2重點產業人才的「產業新尖兵計畫」，幫助15到29歲本國籍失待業青年對接重點產業所需技能的重要措施之一；「產業新尖兵計畫」最高補助10萬元訓練費，為減輕青年參訓期間生活負擔，每月還可請領8,000元的學習獎勵金，每人最高可領9萬6,000元；此外，為鼓勵青年訓後積極就業，在訓後90日內成功就業，即可申請參訓時自行負擔的1萬元訓練補助。

數學系肄業、沒有一技之長的小逸，在高工時的餐飲業當服務員長達3年，由於對數學仍保有熱情和興趣，同時他也觀察到資訊、AI是未來產業的趨勢，於是毅然離職參加勞動力發展署北分署「產業新尖兵計畫」辦理的「商業大數據分析人才養成班」，期望透過職訓培養專業技能，實現轉職夢想。

小逸在407個小時理論與實務兼具的扎實訓練中，積極投入全新領域學習，包括商業數據分析、Power BI商務數據視覺化、資料庫應用、 Python程式設計、資料處理與分析、網路爬蟲、系統開發工具、LAB及Google Analytic分析等；在訓期間甚至成功考取Python大數據分析專業人員、Python機器學習專業人員及IT 資訊科技專家認證等7張專業證照，並以優異成績結訓。訓後小逸很快受僱於資訊科技公司擔任「資訊工程師」，負責網頁建置及功能擴充、Line推播、資料庫操作等重要業務，月薪達40,000元。訓練單位的李老師說：「小逸非常有天份，特別是在機器學習等較為艱難的科目，充分發揮數學系的優勢，不僅游刃有餘，還能輔導其他同學一同跟上進度」。

小逸分享：「『產業新尖兵計畫』的訓練課程扎實又符合產業趨勢，讓我從一個資訊零基礎的小白，到考取證照，並進入夢想的資訊業工作，更可喜的是，在公司的支持下，我還有繼續進修的機會，今年9月將重回母校就讀資料科學系碩士在職專班，利用周五下班及周六全天時間精進資訊專業！」。

勞動力發展署北分署表示，「產業新尖兵計畫」課程包含數位資訊、電子電機、工業機械、綠能科技及國際行銷企劃等5大領域，112年度下半年課程將於9月起陸續公告及招生，詳情請上網查詢（https://elite.taiwanjobs.gov.tw/)；或洽(02)8521-4154。