安永：全球IPO持續放緩 籌資額減少36%

安永發布《2023年上半年首次公開募股報告》，今年上半年持續受全球經濟不確定性及地緣政治衝擊影響，全球IPO活動持續放緩，全球IPO家數預計615家、籌資額共計609億美元，與去年同期相比，IPO數量和籌資額分別減少5%和36%。臺灣上半年共計17家公司上市、上櫃，總募資金額新臺幣82.36億元。

今年上半年中國和香港仍是全球IPO活動的重要地區，雖仍受到疫情影響。中國A股IPO活動領先全球，上半年預計173家公司上市，共籌資人民幣2,104億元；香港預計有29家公司上市，籌資港幣178億元，合計中國A股與香港的IPO數量和籌資額分別占全球的28%和50%。

臺灣上半年17家企業掛牌

今年上半年臺灣資本市場共17家企業掛牌，籌資總額共新臺幣82.36億元，籌資總額與去年同期相比減少71.4%，主因是缺少大型IPO公司，而籌資額以航運業新臺幣23.19億元位居第一。在上市市場的部分，今年上半年有9家公司新掛牌，籌資額新臺幣64.8億元，與去年同期相比，上市家數減少3家，籌資額減少新臺幣165.12億元，減幅約71.8%。上市市場籌資額最大為航運業的長榮航太，籌資金額新臺幣17.01億元，占總籌資額26.25%；籌資額第二為泓德能源，籌資金額新臺幣16.5億元，占總籌資額25.46%，兩家公司合計占上市籌資額的51.71%。

今年上櫃市場有8家上櫃，較去年同期減少7家，籌資總額新臺幣17.56億元，較去年同期減少41.03億元，減幅約70.03%。今年上櫃企業以家數來看，科技及電子業為首各有兩家。籌資額部分，生技醫療的長佳智能5.82億元，占總籌資額33.15%，籌資額第二為科技業的南俊國際4.15億元，占總籌資23.63%，二家公司合計占上櫃總籌資額56.78%。臺灣今年上半年的興櫃登錄公司共30家，以科技、生技醫療業為主。今年上半年前十大公開申購合格件數資料顯示，投資人對新股支持度以航運業的龍德造船最高，其次是長榮航太、南俊國際，另外生技醫療技業的長佳智能、睿生光電、華安也有43萬件以上，顯示投資人對於認股意願的熱度不減。

樂觀看待台灣下半年市場

回顧今年上半年，由於市場預期FED升息即將到頂，暫停升息機率增加，另受到全球科技發展趨勢與終端需求熱度增溫、電動車需求維持高速成長等影響，使得電子產業庫存調整進入尾聲，臺灣加權指數站上一萬七千點，投資氣氛轉為樂觀。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，近期國際政經情勢雖然俄烏戰事持續延燒，但CPI顯示通膨趨緩、FED可望終止升息、科技戰重組供應鏈；臺灣經濟市場景氣逐漸回溫，投資態度樂觀看待，除了有央行升息控制通膨，經濟呈現外冷內溫、內需成為經濟動能。

黃建澤觀察臺灣IPO市場，上半年戰略板及創新板登板增加，申請案件朝多元產業布局。展望下半年，臺股以數位科技、生技醫療、綠能產業為主要看好的IPO產業。下半年臺灣新股申請初次上市上櫃的家數共有16家，申請上市中的公司有8家、申請上櫃有8家；申請上市產業以科技業、生技醫療、能源業為主，樂觀看待2023下半年IPO市場。

A股IPO數量維持高水位但缺少超大型IPO

回顧2023上半年中國A股市場預計有173家公司首發上市，IPO數量持續維持高水位、較去年同期上升2%；但籌資總額人民幣2,104億元，相較去年同期減少33%，主因是缺少超大型IPO造成籌資額減少。

上半年中國全面註冊制正式實施，對相關規則做了全面梳理和完善系統，發行上市制度不斷優化、審核效率及上市企業品質皆提升。IPO上半年的整體通過率較去年同期略減，科創板IPO門檻提升、通過率最低，同時IPO終止數量保持高位。

至於香港市場IPO活動持續低潮，預計上半年共29家企業IPO，籌資額港幣178億元，與去年同期相比，香港IPO數量增加45%，籌資額略增0.6%。隨著疫情政策開放，中國內地企業在香港IPO的占比升高，進一步主導香港IPO市場，但2023年沒有海外企業來港上市。就行業來看，科技、傳媒與通信IPO數量列首位，零售與消費品行業籌資額最高，占全年香港IPO籌資額37%。

今年上半年，香港聯合交易所正式推出新特專科技公司上市機制，進一步擴大香港的上市架構。此實施的規定，下調了企業的市值和研發開支比例的門檻，將為更多發展時間較短、規模不大，且還在研發將其產品或服務商業化的企業提供新的融資管道。此外，港交所上半年進一步提升上市公司ESG管理要求，2024年起將試行揭露ESG氣候資訊，建議擬上市公司將ESG理念與公司策略結合，建構ESG目標，以強化企業應對長期風險能力。

中國A股望續領先全球、港股有望逐步復甦

展望下半年，中國經濟增長有望逐步趨穩，安永認為2023下半年A股IPO將保持常態化高位發行，超大型和大型IPO有望上市，進一步推高全年的籌資額。同時，隨著全面註冊制實施，上市過程和退市制度更加制度化，資本市場將產生優勝劣汰的效應，專精特新企業成為上市重要力量。

安永估計港股下半年趨勢，機會與風險將並存。雖然全球經濟前景仍面臨較大的不確定性，包括美國市場表現、地緣政治環境等因素可能將繼續影響香港市場，但隨著世界銀行上調全球和中國經濟增長預期、港交所實施多項利好新規，以及港股依然是中國內地企業重要上市目的地之一，預計下半年香港IPO活動有望回升。