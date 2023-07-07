當代法律第十九期 從憲法觀點看我國離婚觀念趨勢

曆書云：「斗指辛為小暑，斯時天氣已熱，尚未達於極點，故名也。」隨著梅雨季節結束，氣候日趨穩定，艷陽高照，鬱鬱蒼木，蟬鳴更盛，盛夏時節的光景壟罩一片大地，暑氣難耐，此時是否期待來一場西北雨以消彌大地的酷熱？各位讀者歷經盛夏酷熱的考驗時，應時時注意身體，《當代法律》預計於7月10日推出第十九期法律雜誌，將繼續為讀者提供最即時的法律議題觀測與剖析。

民法第1052條規定：「有同條第1項規定以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚；但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」限制唯一有責之配偶一方請求裁判離婚，其立法意旨係為了保護婚姻關係中弱勢之一方。憲法法庭受理憲法審查聲請，於今年3月24日作成112年憲判字第4號判決：「原則上與憲法第22條保障婚姻自由之意旨尚屬無違。惟其規定不分難以維持婚姻之重大事由發生後，是否已逾相當期間，或該事由是否已持續相當期間，一律不許唯一有責之配偶一方請求裁判離婚，完全剝奪其離婚之機會，而可能導致個案顯然過苛之情事，於此範圍內，與憲法保障婚姻自由之意旨不符。」

《當代法律》第十九期以「拆散一對怨偶，成就兩對佳偶？──憲法法庭112年憲判字第4號判決」為主題，很榮幸邀請到鄧學仁老師以〈限制有責配偶請求離婚之問題與修法課題〉、廖義銘老師以〈論救贖式離婚（redemption divorce）制度──離婚有責性問題之立法政策〉、陳重陽老師以〈112年憲判字第4號「併此敘明」的弦外之音〉、韓世祺律師以〈唯一有責配偶之離婚自由──評憲法法庭112年憲判字第4號判決〉、白友桂律師以〈離婚行不行？──從憲法法庭112年憲判字第4號判決看我國社會離婚觀念的演變及未來可能趨勢〉為文，針對本判決及相關議題加以分析，幫助讀者更加了解。相信這一期的企劃，如同一往，值得讀者期待。

《當代法律》雜誌有別於傳統的法學雜誌，將以嶄新的呈現方式，使讀者能利用扎實的法學知識面對及因應新興的法律議題，透過當代權威作者群對司法實務、財經法律，以及最新國際法學趨勢發展的介紹與分析，讓讀者能夠第一時間掌握〈當代法律〉！透過閱讀《當代法律》，將裨益讀者自我精進、果斷決策，以回應詭譎多變的局勢，成為掌握命運之勝出者！

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