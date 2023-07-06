「2023桃園新創千里馬創業競賽」34組脫穎而出

張善政:市府全力支持青創、期待桃園青創獨角獸綿綿不絕

張善政市長致詞勉勵所有得獎者，強調很期待未來有更多由桃園培育的青創團隊代表台灣於國際舞台發光。

桃園市長張善政5日下午前往大園區出席「2023桃園新創千里馬創業競賽」頒獎典禮，張市長表示，市府與國立中央大學攜手舉辦「2023桃園新創千里馬創業競賽」，共計371組團隊報名，創下歷年最多參賽隊伍紀錄，競賽分為「創意電梯簡報」、「創新新創團隊」、「創業新創公司」與「產業SDGs永續發展」等4大主題，當日決賽選出34組獲獎隊伍，充分展現青年朋友的創意創業能量，張市長說創業是一條非常辛苦的道路，市府及學校會從旁陪伴，協助新創團隊解決困難，讓青年創業之路更加順暢，期許能在桃園育成更多成功的新創獨角獸。



張善政提及，他過去在科技部任職時，推動「創新創業激勵計畫（From IP to IPO, FITI）」，由科技部支持具有創業潛力的研究計畫，如同其他創業比賽模式，初賽入選後有半年的輔導期，因為創業單有技術是不夠的，還需要營運模式、財務計畫等足夠的配套才有機會成功，因此獲勝隊伍接下來的挑戰是如何繼續往前邁進，他期許團隊懷抱著走出台灣、邁向世界的願景，勇於面對國際壓力與挑戰，也期待看到更多桃園培育的創業團隊拓展到海外。另張市長還分享他在創業競賽中，看到有些團隊花了好幾年，憑藉著一次次努力與嘗試，從初選被刷掉，最終成為優勝團隊，可見勝利並不是第一次就能取得，每次多走一步，一步步累積小小的成就感，此外，創業過程須具備承受失敗的心理建設，經歷失敗不是壞事，反而是好事，因為沒有失敗過的人，一旦遭受失敗的打擊往往非常大，可能就此一蹶不振，他勉勵未獲獎的團隊不要氣餒，繼續努力，張市長也頒發「SDGs永續發展組」榮獲優選及金銀銅獎項的新創團隊得主，並於桃園捷運公司行控大樓內的捷運模型車廂上，多組新創團隊與市長一同在車廂內進行Demo Pitch，模擬體驗遇上投資者或知名企業家等重要人物時，如何在極短的時間內精準行銷，闡述公司的理念與商業模式。



國立中央大學校長周景揚表示，新創千里馬創業競賽已邁入第16年，最初由中央大學獨立辦理，後續學校與市府青年局合作，結合育成中心、加速器、創投資金等資源，持續擴大競賽規模。創業講求企業家精神、團隊合作、技術深耕、執行力和全球化願景，期盼大家有朝一日能成為新創獨角獸。桃園市青年局長侯佳齡表示，「2023桃園新創千里馬創業競賽」分為4個主題，包括：以關鍵60秒創業構想短片的「創意電梯簡報」、新知識技術科技創新組與將產品通路市場做創意整合商業服務組組成的「創新新創團隊」、結合各項創新主題的「創業新創公司」、以多元角度概括勾勒全球整體發展的「產業SDGs永續發展」，其中今年新增「產業SDGs永續發展」主題，因應SDGs及ESG趨勢，聚焦永續發展的17項目標，為競賽注入更多國際視野和社會關注，同時也為產業界開創更多元的永續解決方案，侯局長指出，青年局積極推動「校園創業聯盟」，整合資源增加青年創業與就業機會，並支持聯盟成員學校辦理一校一特色活動，另持續加深與各大專院校的合作關係，包含：設置「校園創業諮詢窗口」，提供各類創業諮詢，並鼓勵學生創業團隊畢業後進駐桃園創業基地，提供多元機會朝向國際發展，讓青年能留在桃園創業，共創未來發展。更多桃園青創資訊，請逕至「桃園市政府青年事務局」官網（網址：https://youth.tycg.gov.tw/）查詢，或電洽「青創資源中心」單一窗口專線(03)422-0908。