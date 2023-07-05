南華大學深入產業生態農業碳足跡盤查

南華大學師生近年透過教育部「補助大專校院氣候變遷教學活動」計畫，以生活實驗室 (Living Lab)為主體設計課程，逐步解決嘉義縣大林鎮生態友善農業中生物多樣性、水資源、農業生產等問題，透過生態友善農產品的生命週期及碳足跡調查，與在地青農夥伴共創淨零新農業的可能性。該系於日前舉辦「生態友善農業─碳足跡盤查」成果發表會，展現學習成果。

南華大學自然生物科技學系主任陳嘉民表示，系上開設「前瞻農業」專業領域希望以永續農業為出發點，發展卓越的智慧農業與健康的生態農業。校長林聰明指出，近年師生除了在專業領域持續研究創新外，更主動積極結合當地社區及產業發展，將知識傳遞給社會大眾，帶動在地社區的繁榮與發展，同時也善盡大學社會責任。

本次教育部補助的「氣候變遷與生物科技」課程，主要透過課程至鄰近青農夥伴所經營的生態友善田區進行練習。自然生物科技學系教授林俊宏表示，自102年起便將「碳足跡盤查」之議題帶入課堂，引導學生逐步完成碳足跡盤查。課程中也引導學生與農民合作，盤查出資材取得、種植、產銷、消費使用、使用後廢棄等各階段能資源的使用狀況，計算碳排放量，使學生獲得產品生命週期評估、碳足跡盤查之能力。該校長久經營生活實驗室，希望透過生活及環境會面臨的問題，藉由不同的利害關係人共同參與、製作原型、驗證，以改善各類問題。

南華大學與嘉義縣大林鎮諸羅樹蛙蔬果生產合作社理事長林勝瑋、厚稻青農周仕昌、上等金鑽鳳梨園主簡銓佑等夥伴，共同進行生態友善田區的議題練習，結果發現生態友善農業所用的資材碳排放較低，希望長時間監測，作為未來可改進方向。學生也提出建議，希望透過智慧農業減少現場巡田頻率，以減少碳足跡。

生技系大四生劉曜瑋表示，當地農友筍園沒有使用化學農藥，農產品取得「諸羅樹蛙友善棲地標章」，除了可以讓竹筍吃起來健康之外，也在筍園內營造友善諸羅樹蛙的棲地環境，兼顧生產、生態及生計。林俊宏則指出，在全球氣候變遷的壓力下，透過生物科技及前瞻農業導入減緩及調適策略，可以培養生技系學生應用所學，並能面對未來的氣候衝擊及因應生物科技的發展趨勢。