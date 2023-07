國立勤益科技大學舉辦第六屆IS3C 2023學術研討會

6月30日至7月3日於國立勤益科技大學舉辦第六屆IS3C 2023學術研討會(The International Symposium on Computer, Consumer and Control 2023)。此次大會收到投稿篇數達到291篇,其中經審查後通過收錄者為141篇,錄取率僅48%。會中並邀請神戶大學Masahide Nakamura教授及臺灣大學資訊工程系鄭文皇教授,分享他們在資通訊領域的研究成果和心得。

國立勤益科技大學校長暨大會榮譽主席陳文淵致詞時表示,IS3C 2023研討會提供了一個學術交流與拓展國際視野的平台,期盼這四天的研討會有助於推動相關領域的科學研究和技術創新,促進學術交流和合作。

IS3C研討會為國立勤益科技大學電資學院與台灣智慧生活科技學會每兩年共同舉辦一次的盛會,吸引了來自世界各地的專業人士參與,分別針對9個類別,包含計算機;多媒體與智能計算;人工智慧物聯網(AIoT)、資訊通訊技術(ICT)和感測器應用;半導體和傳感器應用;消費性電子產品;再生能源;系統和控制;數位訊號處理;人工智慧和計算機工程,討論其最新趨勢和研究成果。

研討會期間,包含口頭發表及張貼論文外,會中並選出各類別的最佳論文24篇,鼓勵年輕學者在學術研究中嶄露頭角。大會特別邀請了神戶大學教授Masahide Nakamura以「Exploiting IoT and Virtual Agent for Monitoring Living and Mind of Elderly People at Home」及臺灣大學資訊工程系鄭文皇教授以「Opportunities and Challenges of Large-Scale Vision Foundation Models」專題演說,為當前資通訊領域提出廣泛的應用範圍,與未來發展的機會和挑戰。