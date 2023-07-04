大葉大學醫工系獲海報論文口頭競賽1銀牌2佳作

大葉大學打造鍍膜研發基地，因應產業需求開發新技術，醫學工程學系助理教授歐信良指導學生研究薄膜與鍍膜技術及應用，相關成果參加「功能性材料研討會暨國科會專題研究計畫成果發表會」，榮獲海報論文口頭競賽一個銀牌獎、二個佳作。

大葉大學醫工系三年級的張博彥(右)與黃語柔(左)獲得海報論文銀牌與佳作。圖/大葉大學提供

醫工系助理教授歐信良表示，他獲得國科會111學年度計畫補助，執行「雙層與三層過渡金屬二硫化物凡德瓦爾異質結構之成長條件最佳化並應用於光偵測器元件之製作」研究，希望開發新技術，讓相關產業更有競爭力，他也帶領實驗室學生進行一系列的鍍膜技術開發。大三學生歷時一年的專題研究成果，在「功能性材料研討會暨國科會專題研究計畫成果發表會」受到評審們的肯定，他與吳建一教授共同指導張博彥、黃語柔、李文慈研發的「磁控濺鍍成長鍶摻雜氫氧基磷灰石薄膜之特性研究並應用於鈦合金生醫植入材」，榮獲海報論文口頭競賽銀牌獎；他指導李文慈、黃語柔、張博彥完成的「高功率脈衝磁控濺鍍成長二氧化鈦薄膜於鈦合金基板及其抗腐蝕特性之研究」，獲頒海報論文口頭競賽佳作；他指導江彥熹、楊翔斌、蕭亦宸、黃聖傑開發的「高品質二硫化鉬／二硫化鉑雙層凡德瓦異質結構之製備並應用於感測器元件」，獲頒海報論文口頭競賽佳作。

大葉大學醫工系歐信良老師(右)指導學生做實驗。圖/大葉大學提供

歐信良老師進一步說，鍍膜技術的應用範圍很廣，不只是光電、半導體，生醫產業也會運用到鍍膜技術，此次在研討會發表的成果，主要是觀察到目前醫材的問題，藉由鍍膜技術改善，提供病患更穩定的選擇，包含運用磁控濺鍍讓鈦合金的抗腐蝕效果更好，提高生物相容性，避免醫材植入人體後不適應的問題，以及透過化學氣相沉積鍍膜，讓感測器元件更靈敏。

榮獲銀牌的醫工系三年級學生張博彥指出，鈦合金是常見的植入材，但植入人體常見鬆脫等問題，實驗室一方面透過氫氧基磷灰石來增加醫材的生物相容性，另一方面，找到了鍶，可以增加成骨細胞增值分化，讓植入人體的醫材可以有更好的附著，相關研究成果可以應用在骨科與牙科的植入物。

醫工系大三生黃語柔說，她對生醫材料很感興趣，因此考大學時選擇了醫工系，加入歐信良老師實驗室後，不只是學習到鍍膜技術與應用，在老師的鼓勵下，她也參與了藥保系吳建一老師的教育部推動大專校院STEM領域及女性研發人才培育計畫，學習到跨領域的知識，接下來她將結合美粧，研發鍍膜在面膜的應用。