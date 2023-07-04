春雨集團捐300萬獎助學金力助高苑科大招生及共培人才

獎助學金將落實用於112年招生，提供新生高額獎助學金，讓學生安心就學

台灣鋼鐵集團繼5月底捐資並協助高苑科技大學恢復正常辦學後，7月3日旗下春雨集團與高苑科大再簽署策略聯盟合約，雙方議定人才培育、產學合作等合作項目。並在高雄市長陳其邁的見證下，春雨捐贈高苑科大新台幣300萬元獎助學金，幫助高苑科大招生與辦學，並為春雨集團培育人才。該筆獎助學金，將用於高苑科大今(112)年的招生，提供新生高額獎助學金，不僅免學雜費、住宿費，甚至還有生活助學金及保障就業，讓學生真正的安心就學、在校認真學習。

春雨集團捐助高苑科大300萬元獎助學金。在陳其邁市長(中)見證下，由陳其泰董事長(左)將300萬元支票交於高苑科大代理校長張宏宇(右)。圖／黃全興

策略聯盟由高苑科大代理校長張宏宇、春雨集團由春雨工廠陳其泰董事長代表雙方簽約，台鋼集團謝裕民會長、高苑科大林輝政董事長、春雨集團副董事長翁重鈞及台鋼集團關係企業高階主管…等人現場觀禮。

陳其邁市長親自見證高苑科大與春雨集團締結策略聯盟。圖／黃全興

陳其邁市長表示，城市發展及企業轉型都需要人才，他出席並見證春雨與高苑科大的策略聯盟簽約儀式，主要是對於台鋼集團謝會長支持高苑科大繼續辦學以培育高雄這個城市發展所需的人才表達由衷感謝之意。陳市長說，春雨是台灣扣件產業指標性企業，此次率先台鋼集團旗下企業與高苑科大締結策略聯盟，並捐助獎助學金，以行動善盡企業社會責任，及「春風化雨」紮根人才培育，堪稱是高雄企業轉型的典範。

陳其邁市長也說，私立大學學子的學費負擔相對國立大學沉重，春雨挹注高苑科大獎助學金，將可減輕學子的負擔，對高苑科大學生如同是一場及時雨，也讓私立大學擁有更多活力與資源。

春雨董事長陳其泰表示，春雨集團屬於台鋼集團一份子，轄下有春雨、春日、春邦等諸多企業，現在有高苑科大加入台鋼集團，讓企業有了豐富的人才搖籃和人才資料庫。本次的獎助學金捐贈就是希望高苑科大可以在短時間內，立即招募對金屬製造與扣件加工有興趣的學生就學。就讀期間，除了學校可以提供專業知識，春雨集團也將以業師的角色和高苑科大共同教學，希望培育出來的學生，可以具有務實技能，更直接為企業所用。因此，300萬獎助學金不會只有1年，只要成效良好，每年均可持續辦理。

高苑科技大學董事長林輝政表示，感謝台鋼集團幫助高苑科大，高苑科大目前正努力以超速度來恢復活力，並且要以2個月來達成去年一整年落後的辦學進度。林輝政董事長並預告，高苑科大目前積極接洽的不只春雨集團，台鋼集團下所有公司的對接工作均已展開，今年台鋼集團各家公司端出的獎助學金可能高達2千萬元，希望各界新生踴躍選擇高苑科大就讀。

在台灣鋼鐵集團支持下 ， 高苑科技大學續繼辦學，目前逐步恢復正常招生與辦學活動。為盡快步入正軌並善盡大學社會責任，高苑科大積極與台灣鋼鐵集團所屬企業，包含鋼鐵、網路通訊、化材綠能與休閒運動4大產業領域展開對接。首波績效由高苑科大與台鋼集團所屬的春雨集團議定策略聯盟。策略聯盟主要包含有技術研究、產品開發、產學合作、計畫申請、員工在職進修、就業媒合、學生校外實習、業師講座、推廣教育等共9大項，透過這些合作項目，希望幫助高苑科大招生，也讓高苑科大的教學、研究能量可以幫助春雨集團再精進。