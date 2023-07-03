醒吾科大時報金犢獎大放異彩 囊括金犢獎銅犢獎第一名第二名

今年邁入第32屆被譽為「青年創意奧斯卡」的時報金犢獎，昨(2)日於新北市政府舉行頒獎典禮，醒吾科技大學成績優異大放異彩，商業設計系囊括全球銅犢獎、台灣區第一、二名及優勝獎，數位設計系學生阮氏瓊瑛也榮獲全球金犢獎，更是雀躍萬分。

商設系尹浩宇(左一) 榮獲 「AORUS 電腦主機殼造型設計獎」銅犢獎、第一、二名、優勝獎，開心表示會繼續努力，把更好的作品呈現給大眾。圖／醒吾科大提供

拿下金犢獎的數位系阮氏瓊英同學謙虛表示，自己是越南人對於影片中想表達的文字還沒有很滿意，是在指導老師黃建勳的推薦與指導而決定參加這次比賽，所以能夠拿下金犢獎真的感覺開心，也相信通過每一次的經驗與教導，都會讓自己有所成長。

醒吾科大陳義文校長(右)受邀參加第32屆時報金犢獎，擔任國際競賽頒獎人。圖／醒吾科大提供

商設系尹浩宇同學的作品「鋼鐵之誓」獲得銅犢獎、第一名，「知識之神」獲得第二名、「科技精鷹」獲得優勝獎。得到多項大獎的尹浩宇非常開心也很也榮幸能得到這些獎項，這些獎項對尹浩宇來說意義非凡，對於自己從事設計這行業給予非常大的動力。

醒吾科大旅運系學生李為安(右起)、王薇娟、洪楨琇、游姿穎在第32屆時報金犢擔任禮儀人員，個個表現得落落大方。圖／醒吾科大提供

尹浩宇說:「我在設計作品時都會選擇自己能夠理解的主題，理解的意思是你能不能夠設身處地的去為你的用戶、客群去設計他們的需求，我覺得設計就是這樣，『你要真的去理解你在做的是什麼，你為了什麼而做，你想表達的是什麼？』最後，很感謝評審老師們的肯定，也很感謝指導老師的教導，我會繼續努力，把更好的作品呈現給大眾」。

醒吾科大表藝系學生組成的「Zenith」為第32屆時報金犢獎帶來精彩的舞蹈表演，團員個個青春洋溢、動作整齊劃一，博得滿堂彩。圖／醒吾科大提供

商設系老師翁永圳表示，這次獲獎的尹浩宇與賴玉麟都是大三上學期參與競賽課程的學生，我讓他們自由選題，再要求學生將作品設計修正到做好，謝謝主辦單位讓同學們有展現自己的機會。

新北市侯友宜市長昨天蒞臨頒獎現場勉勵參賽莘莘學子，人生中最重要的就是成就自己，成就自己的方式就是熱愛自己，全力去追求自己想要做的事情，樂於接受挑戰、勇於承擔責任、全力以赴，最後不論結果如何，一定是美好的。

創辦於1992年的時報金犢獎，以「初生之犢，不畏虎」之意，鼓勵青年勇於發表創作，作為企業、學校之間的橋梁，吸引許多相關院校師生參與比賽，參與品牌包含金融業、科技業、食品業、餐飲業、特色城市、信仰文化等，參賽者藉由創作過程，了解品牌與市場、業界的現況與未來趨勢，提升競爭力。