莊曜宇力推工研院生醫所接軌產業

工研院生醫所近年來於「藥物、醫材、再生醫學」等三大領域產出許多卓越成果，卓越成果背後，來自於企業化的管理思維。莊曜宇所長強調「要求同仁研發要找到未被滿足的臨床需求，同時找到未來產品化的出海口，這樣才能真正將科研成果落實於產業應用。」

像是工研院生醫所自2019年起即與隱形眼鏡大廠合作，開發功能性隱形眼鏡。在近年非常夯的免疫細胞治療上，在經濟部技術處科技專案補助下，首創全球唯一「仿生多突狀磁珠iKNOBeads」應用於人體免疫細胞的體外活化及擴增製程，不僅取得衛福部優良製造規範認可登錄，亦取代目前國外市場領導商品應用於CAR T細胞的生產製程，將CAR T細胞的生產時程縮短至7天，為亞洲首例、全球第四GMP等級T細胞活化磁珠。

此外，有鑑於台灣生技新藥產業逐漸邁入成長期，臨床樣品製造需求強勁，工研院GMP製造及分析技術平台，提供CRDmO（委託研究開發製造）量能，推動台灣新藥進展及研發投資。此外在醫材領域亦有豐厚跨領域技術成果，生醫所研發之植入式醫材「BioMS-Ti」榮獲2021 R&D 100 Winner。

隨著近年台灣步入高齡社會，工研院生醫所亦積極推動「成功老化」政策，莊曜宇所長分享，達到成功老化的最佳手段即是「健康促進，預防失能失智」，透過數據分析，改變行為及生活習慣，提昇亞健康族群的健康狀態。台灣有全世界最好的就醫資料—健保資料庫，但是健康及促健資料比較缺乏。工研院引進日本日高集團擁有的2200萬筆8年連續的促健資料，並與國內的日照業者中化銀髮合作，在地化後落地實行。工研院內部也邀請同仁參與「工研500計畫」提供同仁健康風險評估及促健方案，這項作法目前也積極向企業推廣，同時提升企業在CSR及ESG的表現。

莊曜宇所長強調，將鎖定「藥物、醫材、再生醫學」三大領域，持續尋找未被滿足的臨床需求，以及未來產品化的出海口，同時在銀髮科技方面，以數據分析、尋找風險因子，並透過跨域合作，打造創新科技，促成社會行為改變，並建構創新商業模式，引領臺灣產業在精準健康領域不斷成長茁壯。