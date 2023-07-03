職能學院改建工程揭序幕 引領未來職業訓練新里程

長期以創新課程、多元學習理念引領前進的職能發展學院，（3）日前隆重舉行「臺北市職能發展學院改建工程開工動土典禮暨職訓成果展」。動土典禮由副市長李四川代表臺北市長蔣萬安擔任主典，勞動局高寶華局長及各界貴賓陪典，所有來賓並體驗各項職能成果活動，象徵職能發展跨出重要一步。

副市長李四川於職能學院改建工程開工動土典禮暨職訓成果展致詞。圖／職能學院提供

職能發展學院自102年改制以來，致力於成為臺北市民職能發展與學習的首選，為因應勞動力轉型和產業變遷的挑戰，積極籌劃改建工程。工程案將新建三座重要的建築物：綜合職能大樓、職能體驗進修館以及臺北市立大學天母校區士東學生宿舍。這些建築物將提供先進的設施，包括資通訊、電動車、冷凍空調和多媒體訓練空間，還有銀髮產業實作空間、展藝實作場、職涯諮詢空間、青銀Co-Working Spaces空間以及484個舒適的床位，整體工程預計於116年6月完工。

高寶華局長致詞。圖／職能學院提供

勞動局長高寶華表示，工程完工後不僅提供師生更優質的教學環境及住宿品質，更能為社區帶來全新的活力，與社區共享資源、攜手共同發展，同時為職能學院與市立大學師生以及社區居民打造一個高品質、友善且便利的學習與生活場所。值得期待的是，未來亦將延續臺北市永續發展的策略藍圖，設計創新的公共藝術場域，豐富在地人文氣息，相信將帶給每位到訪的市民驚喜和啟發。高寶華也期許，未來在嶄新硬體及卓越辦訓實力的雙軌努力下，職能發展學院能以更堅實的步伐邁向優質職能培育成果的新里程碑，成為臺北市民追求夢想的最佳夥伴！

動土典禮鏟土儀式左起為游淑慧議員、高俊儀主任、高寶華局長、李四川副市長、秦慧珠議員。圖／職能學院提供

職能發展學院主任高俊儀表示，另一場重頭戲是「職能啟航，引領未來」職訓成果展，學院配合產業發展趨勢與時俱進，將既有的「職業訓練」，提昇為重視「職能培育」與「職能發展」的人才策略藍圖，更獲得業界高度認同。此次成果展結合時下綠色永續與數位科技，透過現場精彩展示包含：AI與ChatGPT趨勢應用介紹、職人創意DIY手作教學、居家水電及汽車美容體驗、樂活點心及健康飲品動手做、都市農業DIY等多項吸睛職類，現場並規劃有獎徵答及闖關遊戲，吸引民眾熱烈參與體驗。職能學院每年皆規劃多元課程，為民眾打造一技在身求職就業全攻略，歡迎有就業、轉職、進修需求的民眾可至學院網站https://www.tvdi.gov.taipei/ 查詢最新招生訊息。