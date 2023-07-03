建業法律事務所所長王晨桓律師參選台北律師公會理事

揭櫫當代律師應扮演之角色， 希望透過多元競爭，激發出律師面對變局的潛力。

第30屆台北律師公會的理監事改選目前正進行中。有別於長年僅有一組團隊加上零星獨立參選人的選舉，今年則分由“行動者聯盟”對上“北律維新隊”加“監督者聯盟”，目前已經進入到通訊投票階段，選戰空前激烈，前所未見。

本次選舉之所以激烈，原因有二，第一是著名的北律會計掏空事件，亦即北律李姓會計利用職務之便，掏空公會數千萬元（尚在司法程序中），由於台北律師公會為全國最大公會，發生此一事件，備受矚目。挑戰者北律維新隊及監督者聯盟認為，歷任的北律理監事難辭其咎，應該道歉並擔負應有的責任。而成員中涵括多位公會歷任或現任幹部的“行動者聯盟”則認為，公會理監事均為無給職，不應要求理監事負責，迄今亦無正式道歉。在此議題上，雙方激烈交鋒，寸土不讓。

第二個造成本次選舉激烈的原因，是一種律師群體的焦慮感，執業律師人數，隨著律師考試錄取率的放寬，穩定增長，但法律服務市場並未隨之擴張，新興領域的法律服務項目，無論是個資保護、反洗錢與資恐，或是近來成為顯學的ESG領域，幾乎都由會計師或非法律本科業別人士所主導，律師所能切入的空間，極為有限，實則各該領域的問題本質都是法律，律師卻慘遭邊緣化，實在諷刺。而律師公會卻未能發揮應有功能，反而因部分議題，例如律師公益時數等爭議，而陷入爭執，分化彼此力量。值此之時，律師執業環境亦趨向惡化與低迷，也讓有志之士深深認為，律師公會，尤其是具有引領作用的台北律師公會，應該責無旁貸地擔負起更積極的角色，以團結律師全體，維護律師群體權益，也因此對於本次選舉，投入更多的關注與期待。

王晨桓表示，身為建業法律事務所所長，以事務所律師人數與規模而言，為國內大型律師事務所，案件類型也較為綜合多元，對於上開議題，感受非常深刻。他認為，面對律師界所面臨前所未有的逆風環境，九零年代“文聯團”前輩對抗權威，開創新局的勇氣與精神，應該被再度高舉，因此他選擇加入挑戰者陣營“北律維新隊”，希望透過多元競爭，激發出律師面對變局的潛力。

王晨桓指出，對於目前爭議激烈的公會會計掏空事件，其實是一個律師界展現治理能力的好機會。他也相信，沒有一位歷任理監事會希望會計事件發生，歷任前輩對律師界的貢獻，也不容被抹滅，但這不幸事件確實是發生了，律師公會應該以律師對自我的高道德標準與專業要求，徹底檢討事件的原因，給廣大北律會員一個交代，唯有真正徹底的檢討，才能夠在此基礎上建立真正完善的新制度，確保事件不再重演，也才能讓外界相信律師的專業與能力，否則律師有何顏面為上市櫃公司講授“公司治理”課程？而北律迄今為止對此事件的態度，也無法說服廣大北律會員，其中的裂痕，亟待大家以正確的態度來修補。

王晨桓進一步指出，律師執業或參與領域的確保及開展，是北律更為重要的工作。這是從立法層面到專業服務的實務運作，一系列爭取律師執業空間的問題。例如，證券交易法第14-4條第2款規定：「審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。」，立法明文規定需具備會計或財務專長，卻未明文要求“法律專長”，豈不怪哉？難道獨立董事以至於審計委員會之運作，法律人的參與是相對而非絕對？為何律師公會對於這樣的立法，卻未予置喙？法律人的邊緣化，可見一斑。這些都是律師公會應該努力的方向。

王晨桓律師表示，藉由這次競選，致力推動讓法律人的基因，注入社會的各領域、各角落，成為國家發展堅實穩固的關鍵，律師在當代應該扮演的角色，應該要靠向舞台中央，而不是隱身幕後，是要勇敢地在新領域超前部署，而非在問題後苦苦追趕，該是律師界奮起，拿回屬於我們角色的時候了，希望藉由這次的選舉，再次讓大家見證三十年前的文聯團精神，改革僵化的體制，團結律師同道，發揮法律人群體影響力，再造服膺於全體會員福祉的台北律師公會。