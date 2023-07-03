英國文化協會雅思獎金開放申請 幫助學生實現出國深造夢想

身為英國提供教育與文化交流機會的國際組織英國文化協會於今(3)日公布2023年雅思獎金已開跑，自即日起至9月15日止可申請。每年將提供給雅思考生最高19萬元的學費補助。今年，雅思獎金開放給居住在中國、日本、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、越南、孟加拉、巴基斯坦、尼泊爾和斯里蘭卡的考生報名參加。

該獎金將開放給接受 IELTS 雅思考試作為入學要求的高等院校，包含本地及海外大學或研究所課程，並於今年一月至明年三月開始上課的學生們皆可申請，申請者於4月1日之後（含當日）於British Council 台灣雅思官方考場應考，且每科成績5.5分以上。每個國家將透過選拔過程選出三位得獎者，他們將會獲得現金資助於學業使用。

英國文化協會雅思獎金開放申請，將開放給接受 IELTS 雅思考試作為入學要求的高等院校，包含本地及海外大學或研究所課程。圖／AdobeStock提供

國際英語語言測驗系統 （IELTS）是全球最通行的高等教育及移民英語能力考試。全球有超過 11,500 個組織信任 IELTS雅思考試，包括教育機構、雇主、政府和專業機構。 IELTS 由英國文化協會、IDP：IELTS Australia 和劍橋大學考試院共同擁有及管理。欲了解更多 IELTS考試，可查詢：http://www.ielts.org/

自2011年起，英國文化協會雅思獎金已協助近360名來自東亞區的學生追求留學的夢想。他們能到世界各地（包含本地或海外）的高等院校中就讀任何課程，只要該校接受IELTS 雅思考試作為入學要求即可。

英國文化協會東亞區考試部總監Heather Forbes表示：「我們相信跨國學習和合作是為打造更和平繁榮世界的關鍵，因此很自豪能幫助這些有抱負且擁有天賦的學子實現他們的目標。雅思獎金為考生提供一個機會，讓他們能充分利用高等教育學習，並分享新的見解與知識回饋鄉里，或任何一個他們熱愛的社群中，促進其發茁壯，因此雅思獎金是推動未來領導者事業發展的最佳催化劑。」想獲得有關雅思獎金申請過程和常見問題等資訊的考生們，可查詢官網：https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/study-work-abroad/ielts-prize