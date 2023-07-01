台積電慈善基金會高中職就業博覽會 「薪動屏東 」畢業即就業

啟動高中職青年就業競爭力，為企業提供實戰新血，「台積電慈善基金會」首創以民間自發於五月起全台巡迴舉辦以高中職青年為主要對象的就業博覽會。繼台南、高雄、新北、南投之後，在畢業季後，暑假第一檔前進屏東舉辦第五場「高中職就業X職業探索」博覽會。現場除了台積電、國巨電子、快樂麗康集團、昇恆昌等超過82家企業單位參加徵才，現場提供1622個立即就業機會。

據統計，屏東縣擁有將近80萬人口，就人數而言，除了六都之外僅次於彰化縣。但是平均月薪資約3萬元，和嘉義、花蓮、台東同為平均月薪最低縣市。除傳統農產、水產、觀光以外，近年工業以及科學園區逐步建設，僅就六月份，在屏東就有超過1.3萬個工作機會，其中1萬個職缺歡迎高中職學歷。

「台積電慈善基金會」在屏東舉辦高中職就業博覽會，攜手屏東縣政府，推動「工作世界，職業引路計畫」，張淑芬董事長特別希望能讓屏東青年有機會在地就業，促成年輕的力量落地深耕，留在家鄉陪伴家人，將「技職培力」與「孝道推廣」連成一體。

屏東縣黃國榮副縣長代表周春米縣長致詞時特別感謝「台積電慈善基金會」張淑芬董事長對技職青年就業的關心，並且帶頭發動，號召企業響應，現場面試，立刻媒合就業，讓屏東青年有機會留在家鄉工作，。

屏東縣黃國榮副縣長(左) 台積電慈善基金會彭冠宇執行長(右)為高中職畢業同學在象徵結業並在地就業的證書上用印。圖／台積電慈善基金會提供

「台積電慈善基金會」除了支持在地青年創業外，根據前面四場就業博覽會的經驗，發現總有許多家長很積極地排著孩子參加，這次特別調整活動設計，針對就業以及家長安心的需求設計了二項主體活動，第一系列，在『就業媒合』活動現場，讓參與學生一次面談多家企業，提供學生「履歷健診」的服務，幫助想要就業的畢業學生發掘自己的志趣與專長，進而找到自己喜歡並且適合的產業工作。

而第二系列，『職業探索』活動主軸；則是協助學生針對未來就業心理層面上來做分析與探討，博覽會於現場提供了「企業交流」、「職涯工作坊」、「探索未來座談會」等三項多元諮詢服務，幫助學生認識企業，讓學生與企業間共同建立起一個良好的溝通平台，每位學生可透過參展廠商人員專業引導解說下，進而啟發自己未來的職涯規劃，讓學生清楚地未來進入職場生活後的真實面貌，克服就業時的心理障礙。在大學文憑不再是高薪就業的保證現實下，技術以及專業導向的技職院校畢業生逐漸受到企業的青睞，入職3~5年經驗的基層人員，月薪有機會高達6萬元，比整體平均月薪4.2萬元高出43%。這次高中職就業博覽會，屏東在地「台灣獨角獸創意有限公司」特別因應電商發展，現場開出4項工作職缺，歡迎高中職畢業生參與面試，月薪從行銷企劃專員32,000元~副主任級設計師43,000元，台積電慈善基金會張淑芬董事長念茲在茲，特別期許青年在升學之外可以有多一項的就業選擇，在畢業之際即能就業，在高中職就業博覽會得到實現。

張淑芬董事長帶領「台積電慈善基金會」團隊，除了發揮台積電社會責任，關注偏鄉教育與環境保育外，更積極關注與全國以及在地企業合作，在地方政府的支持下，今年首度舉辦六場高中職就業博覽會，台南、高雄、新北、南投、屏東、以及雲林舉辦多元化的高中職就業博覽會，幫助想要就業的高中職畢業生找到自己的就業方向與志趣，同時協助企業找到對的人才，改善就業環境，希望藉此以達成高成長的人才適聘率。