2023 AREA頒115個永續獎 台灣又是最大贏家
該獎至今已表揚逾3千個永續項目，將持續推動美好世界
每年亞洲永續黃金指標大獎「亞洲企業社會責任大獎（AREA）」6月30日晚上在柬蒲寨金邊舉行「2023亞洲企業社會責任大獎（AREA）」頒獎典禮，今年共表彰78個單位，其中，台灣企業有39家獲得67個獎項，又再度蟬聯亞洲最多得獎機構的國家。
「亞洲企業社會責任大獎（AREA）」是由亞洲企業商會（Enterprise Asia）所舉辦，10多年來，AREA涵蓋了超過3千個ESG項目，為永續努力不懈的企業和組織提供一個展示平台，藉此提供其應得認可，最終激勵更多企業將可持續商業實踐融入其商業戰略中。亞洲企業商會曾立基在歡迎致辭中表示，「真正的永續惟有在從企業營運中不斷地培育變革因子，這些因子也會在支持和孕育的環境中茁壯成長。他並勉勵在場企業領袖，我們的責任是去型塑一種鼓勵和賦權這些變革因子茁壯成長的文化，讓新一代領導者能從此文化中不斷前進，進而挑戰傳統智慧，打破過時的做法，邁向永續商業模式。
自2011年以來，AREA持續表彰來自各行各業，在社會賦權、人員投資、健康促進、綠色領導、公司治理、循環經濟領導、公司永續報告和負責任商業領導等各領域中表現突出的企業。今年，來自19個國家的300多個專案，在影響力、有效性和涵蓋率及永續性等3大指標中，經歷了為期5個月嚴格評審過程，最後有115項永續計畫案獲得評審團青睞。
其中，負責任商業領導力類別所表彰的是有負責任的企業精神，積極推動永續實踐，並將永續目標制度化到其商業策略中的企業領袖。獲獎者包括來自台灣的臺灣中油董事長李順欽、玉山銀行董事長黃志祥和永豐金控董事長陳時寬，以及泰國政府儲蓄銀行總裁兼首席執行官Vitai Ratanakorn 。
在亞洲企業社會責任大獎頒獎晚宴前，主辦單位也於6月30日舉辦「國際企業社會責任與永續發展（ICS）峰會」，這場峰會也是2020年疫情以來的第一次實體峰會，邀來自19個國家的300多位高階主管、商業領袖和企業社會責任實踐者與會，並以「永續就是最大的平權者」為主題，探討各產業如何藉由自身優勢，善用永續驅動企業成長和並為更美好世界作出頁獻。
企業亞洲主席丹斯里馮鎮安博士在峰會開幕式上表示，永續為打造一個公平競爭平台提供了一個絕佳機會，在此所有企業，無論大小規模，都有機會為更美好的世界做出貢獻。這是我們共同的責任，要把握這個機會，共同合作，相互激勵。
今年演說貴賓還包括：Hoi Ping Ventures Hong Kong總裁Alexandra Tracy；Smart Axiata企業事務部主管CHEM Srey Oeun；莫斯科地區出口中心主任Alexander Khanykov博士；KPMG亞太區ESG主管Niven Huang博士；Advanced Sustainability Institute（ASI）主席Puthearath CHAN博士；Phu Rieng Kratie Amphivath和Dau Tu Saigon Bihn Phouc首席執行官Eugene Kraamwinkel；Prince Foundation企業社會責任高級經理Hon Yan Ting，Zuellig Pharma企業事務副總裁Jean-Gaetan Guillemaud，Mekhala Communications管理合夥人Kounila Keo，A21 Cambodia國家經理Kristen Scharf，Credit Bureau（Cambodia）有限公司首席執行官Oeur Sothearoath，EuroCham Cambodia負責商業中心協調員Sara Monti，Brixie Group首席執行官兼柬埔寨金融與技術協會董事會成員Tomas Pokorny。
2023 AREA 得獎名單
RESPONSIBLE BUSINESS LEADERSHIP CATEGORY
|NAME AND DESIGNATION
|ORGANIZATION
|COUNTRY
|LEE SHUN-CHIN CHAIRMAN
|CPC CORPORATION，TAIWAN
|TAIWAN
|JOSEPH HUANG CHAIRMAN
|E.SUN BANK
|TAIWAN
|VITAI RATANAKORN PRESIDENT AND CEO
|GOVERNMENT SAVINGS BANK
|THAILAND
|SHI-KUAN, CHEN CHAIRMAN
|SINOPAC HOLDINGS
|TAIWAN
SOCIAL EMPOWERMENT CATEGORY
|ORGANIZATION
|WINNING CSR PROGRAM
|COUNTRY
|ADATA TECHNOLOGY CO., LTD
|ADATA IS LEADING A GREEN AND GREATER FUTURE
|TAIWAN
|ADVANCED MICRO DEVICES (SINGAPORE) PTE LTD
|AMD LEARNING LAB: STEM COURSES FOR THE NEXT GENERATION OF ENGINEERS
|SINGAPORE
|APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
|GLA-KUEN-TIN PROJECT
|THAILAND
|BAI MAI PUN SUK FOUNDATION
|BAI MAI PUN SUK EDUCATION AND ENVIRONMENTAL INITIATIVES
|THAILAND
|BANK OF TAIWAN
|CARE TRUST PROMOTING PLANS FOR THE DISADVANTAGED
|TAIWAN
|BDO UNIBANK
|FINANCIAL EDUCATION PROGRAM FOR FISHERFOLK IN THE PHILIPPINES
|PHILIPPINES
|CATHAY UNITED BANK CO LTD.
|ELEVATED TREE PROGRAM
|TAIWAN
|CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
|JING JAI FARMERS’ MARKET
|THAILAND
|CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
|HINGHOI: RENEWABLE ENERGY FOR SUSTAINABLE COMMUNITY
|THAILAND
|CORETRONIC CORPORATION
|LIGHT PIONEER
|TAIWAN
|EXCELLENCE OPTOELECTRONICS INC.
|CROSS-ENTERPRISE SERIES OF CHARITY NETWORKING EVENTS: UNITY FOR A BETTER SOCIETY
|TAIWAN
|FAR EASTERN BIG CITY SHOPPING MALLS CO., LTD.
|BIG CITY CHILDREN AND YOUTHS EDUCATION PROGRAM
|TAIWAN
|FARGLORY LIFE INSURANCE CO.,LTD.
|OWL CONSERVATION PROGRAMME: [ONE FOR THE ALL] ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL RESTORATION
|TAIWAN
|FUBON LIFE INSURANCE CO., LTD.
|RIVER WASTE RAPID SCREENING SURVEY PROGRAM
|TAIWAN
|GOVERNMENT SAVINGS BANK
|HOLISTIC AREA-BASED DEVELOPMENT
|THAILAND
|INSULAR FOUNDATION, INC.
|INLIFE RACE FOR THE EXTRA MILE
|PHILIPPINES
|LONGCHEN PAPER & PACKAGING CO., LTD.
|LONGCHEN P&P REVERSES RURAL POVERTY WITH EDUCATION
|TAIWAN
|MIKOBEAUTE INTERNATIONAL CO., LTD.
|HAPPY PENGHU PUBLIC WELFARE PROJECT
|TAIWAN
|MOMO.COM INC.
|MOMO ONLINE CHARITY SHOPPING CART
|TAIWAN
|NU SKIN SOUTHEAST ASIA AND PACIFIC
|MAKING AN IMPACT BY BEING A FORCE FOR GOOD
|SINGAPORE
|PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORES CO., LTD.
|BUILDING A PHILANTHROPIC ECOSYSTEM IN THE SHINING DECADE.
|TAIWAN
|PERTAMINA PATRA NIAGA DPPU SEPINGGAN
|YUK KAWAL IKN (LET’S ALL JOIN IN REAL COLLABORATION)
|INDONESIA
|PORT AUTHORITY OF THAILAND
|“PEOPLE…SAVING WATER, SAVING LAND” PROJECT
|THAILAND
|PRESIDENT CHAIN STORE CORP.
|PCSC ENCOURAGES READING AND SUSTAINABLE EDUCATION
|TAIWAN
|PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
|THE SUSTAINABILITY CLEAN ENERGY FOR THE REMOTE COMMUNITIES PROJECT
|THAILAND
|PT BADAK NGL
|COMMUNITY-BASED WASTE MANAGEMENT INVESTMENT
|INDONESIA
|PT PERTAMINA GAS OPERATION KALIMANTAN AREA
|TAMAN SIDRAP
|INDONESIA
|PT PERTAMINA PATRA NIAGA FUEL TERMINAL REWULU
|THE JOPER CHICKEN CULTIVATION PROGRAM
|INDONESIA
|PT PLN NUSANTARA POWER UP MUARA KARANG
|“DENTING NUSANTARA” – STUNTING DETECTION AND INTERVENTION REAP SMILES FOR TODDLERS AND FAMILIES
|INDONESIA
|PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR
|INNOVATION IN CRAB SHELL WASTE PROCESSING INTO LIQUID CHITOSAN FERTILIZER
|INDONESIA
|PT PUPUK KUJANG
|KAMPUNG NANASKU
|INDONESIA
|PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
|HEALTHY & PROSPEROUS IN KEMARO ISLAND
|INDONESIA
|S&P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
|S&P VALUE FOR A BETTER COMMUNITY
|THAILAND
|SHIN KONG LIFE INSURANCE CO., LTD.
|SHIN KONG SUSTAINABLE LIFESTYLE – FROM FARM TO TABLE
|TAIWAN
|SINOPAC HOLDINGS
|LET’S GO TO THE THEATER
|TAIWAN
|TAIWAN LIFE INSURANCE CO.,LTD
|GRANDPARENTS PLAYING BASEBALL, HOME RUN FOR HEALTH
|TAIWAN
|TAIWAN POWER COMPANY
|GOLD FESTIVAL AND SUSTAINABLE LOCAL REVITALIZATION
|TAIWAN
|TAU CORPORATION
|NEGAI NO KURUMA – VOLUNTEER OUTING ASSISTANCE
|JAPAN
|UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.
|THE HOPE OF UNIMICRON AND TAIPEI PRISON-WASTE WOOD PALLET
|TAIWAN
|YULON MOTOR CO., LTD.
|9453 FRIENDLY TRAVELER PROJECT: INNOVATED SERVICE FOR ACCESSIBLE TRANSPORTATION
|TAIWAN
INVESTMENT IN PEOPLE CATEGORY
|ORGANIZATION
|WINNING CSR PROGRAM
|COUNTRY
|ADATA TECHNOLOGY CO., LTD
|INNOVATING THE FUTURE
|TAIWAN
|AUO CORPORATION
|ESG-TALENTS — CREATE A FERTILE GROUND FOR TALENTS
|TAIWAN
|BENQ MATERIALS CORP.
|COMPREHENSIVE TALENT DEVELOPMENT, CREATING A HIGH-QUALITY EMPLOYEE EXPERIENCE
|TAIWAN
|BOLLORE LOGISTICS SINGAPORE PTE LTD
|HAPPINESS@BOLLORE
|SINGAPORE
|CPC CORPORATION, TAIWAN
|INFRASTRUCTURE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: RESCUING THE PETROCHEMICAL INDUSTRY
|TAIWAN
|ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED
|“ENERGY TEACHER” ONLINE COURSE TO PROMOTE DIGITAL LEARNING
|THAILAND
|HOTAI FINANCE CORPORATION
|HFC 3.0-EMPOWER OUR TALENT & CREATE A HAPPY WORKPLACE
|TAIWAN
|KRUNGTHAI BANK PCL.
|THE SUSTAINABLE APPROACH TO FUTURE BANKING
|THAILAND
|NAN SHAN LIFE INSURANCE CO., LTD.
|WORKPLACE WELLNESS AND EMPLOYEE CARE PROGRAM
|TAIWAN
|PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORES CO., LTD.
|PRIORITIZING EMPLOYEES’ WELL-BEING IN THE POST-PANDEMIC ENVIRONMENT.
|TAIWAN
|SCG FOUNDATION
|LEARN TO EARN
|THAILAND
|SINOPAC HOLDINGS
|DIGITAL CULTURE TRANSMISSION AND TALENT DEVELOPMENT PROGRAM
|TAIWAN
|SINYI REALTY INC.
|SINYI SCHOOL : DECADE-LONG CULTIVATION OF SUSTAINABLE TALENT
|TAIWAN
|TAKEDA HEALTHCARE PHILIPPINES, INC.
|TAKEDA EMPLOYEE WELLBEING AND ENGAGEMENT PROGRAMS
|PHILIPPINES
|THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
|THAI LIFE INSURANCE – SPORTS SHOWCASE
|THAILAND
|UNION COMMERCIAL BANK X E.SUN BANK
|CARE FOR EMPLOYEE
|CAMBODIA
HEALTH PROMOTION CATEGORY
|ORGANIZATION
|WINNING CSR PROGRAM
|COUNTRY
|AIA THAILAND
|AIA HEALTHIEST SCHOOLS
|THAILAND
|PRESIDENT CHAIN STORE CORP.
|WHAT TIME IS IT? 7-ELEVEN COMBINES CHARITY AND OPERATION, CREATING A SENIOR FRIENDLY ENVIRONMENT
|TAIWAN
|SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED
|HAPPY HEALTHY TOGETHER
|THAILAND
|SUNTORY BEVERAGE & FOOD (THAILAND) CO., LTD.
|BRAND’S YOUNG BLOOD
|THAILAND
|TAIWAN LIFE INSURANCE CO.,LTD
|TEAMWALK WORKPLACE HEALTH MANAGEMENT APP
|TAIWAN
|TAKEDA HEALTHCARE PHILIPPINES, INC.
|TAKEDA’S ACCESS TO MEDICINES : PATIENT ASSISTANCE PROGRAM
|PHILIPPINES
|THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
|THAI LIFE INSURANCE – SHARING CLEAN WATER WITH KINDNESS
|THAILAND
GREEN LEADERSHIP CATEGORY
|ORGANIZATION
|WINNING CSR PROGRAM
|COUNTRY
|ASIA CEMENT CORPORATION
|NET-ZERO CARBON EMISSIONS BY 2050 – ASIA CEMENT ADVANCED DEPLOYMENT
|TAIWAN
|BOLLORE LOGISTICS SINGAPORE PTE LTD
|POWERING SUSTAINABLE LOGISTICS IN SINGAPORE
|SINGAPORE
|CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD
|CLIMATE GOVERNANCE PIONEER OF THE LIFE INSURANCE INDUSTRY
|TAIWAN
|CHUGAI PHARMA TAIWAN
|EMPOWERING SUSTAINABILITY: CPT’S ENGAGING ESG ACTIONS FOR A BETTER WORLD
|TAIWAN
|E INK HOLDINGS INC.
|SOLAR-POWERED EPAPER DIGITAL BUS STOP ENABLES SUSTAINABLE SMART PUBLIC TRANSPORTATION
|TAIWAN
|FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LTD.
|DIGITAL AND INTELLIGENT MANAGEMENT TOWARDS LOW-CARBON OPERATIONS
|TAIWAN
|FARADAY TECHNOLOGY CORP.
|FLOURISH LIFE IN GREEN: FROM GREEN ENERGY CHIP DEVELOPMENT TO ECOLOGICAL CONSERVATION
|TAIWAN
|HABITAT GROUP
|CHANGE FOR A BETTER HABITAT
|THAILAND
|HP INC
|HP CLIMATE ACTION PLAN
|SINGAPORE
|L’ORÉAL TAIWAN
|SUSTAINABLE GREEN OPERATION
|TAIWAN
|MOMO.COM INC.
|ECOLOGICAL E-COMMERCE LOW-CARBON TRANSFORMATION PROJECT
|TAIWAN
|PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORES CO., LTD.
|CHARTING THE PATH TO NET ZERO: PIONEERING THE ASIA-PACIFIC RETAIL INDUSTRY
|TAIWAN
|PRESIDENT CHAIN STORE CORP.
|REDUCING CARBON AND PLASTIC TO ACHIEVE A NET-ZERO GREEN LIFE
|TAIWAN
|QISDA CORPORATION
|DEEPENING EARTH-FRIENDLY GREEN PRODUCTS
|TAIWAN
|SINOPAC HOLDINGS
|SUSTAINABLE FINANCE: WAY TO ACHIEVE NET ZERO IN TAIWAN
|TAIWAN
|TAIWAN BUSINESS BANK
|“SUSTAINABLE LIFE CARD” BUILDS A SUSTAINABLE FUTURE WITH YOU
|TAIWAN
|TAIWAN DEPOSITORY & CLEARING CORPORATION
|TDCC EPASSBOOK APP
|TAIWAN
|TAIWAN POWER COMPANY
|SUCCESSFUL PRACTICE OF NAN-YAN PV & ENERGY STORAGE SITE
|TAIWAN
|WATSONS PERSONAL CARE STORES PHILIPPINES, INC.
|DOING GOOD AND WORK HARDER
|PHILIPPINES
CORPORATE GOVERNANCE CATEGORY
|ORGANIZATION
|WINNING CSR PROGRAM
|COUNTRY
|CORETRONIC CORPORATION
|SUSTAINABLE GOVERNANCE ACHIEVES SUSTAINABLE CORPORATION
|TAIWAN
|EXCELLENCE OPTOELECTRONICS INC.
|EOI’S SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE
|TAIWAN
|PHILIPPINE NATIONAL BANK
|STRENGTHENING CORPORATE GOVERNANCE TOWARDS PNB’S SUSTAINABILITY
|PHILIPPINES
|SINOPAC HOLDINGS
|FULFILLMENT OF TRUSTWORTHY GOVERNANCE- CORPORATE GOVERNANCE STRATEGY
|TAIWAN
CIRCULAR ECONOMY LEADERSHIP CATEGORY
|ORGANIZATION
|WINNING CSR PROGRAM
|COUNTRY
|BOLLORE LOGISTICS SINGAPORE PTE LTD
|INNOVATIVE 4RS AND CIRCULAR LOGISTIC SOLUTIONS
|SINGAPORE
|EVEREST TEXTILE CO.,LTD.
|CIRCULAR ECONOMY PRACTITIONER – EVEREST TEXTILE
|TAIWAN
|FWUSOW INDUSTRY CO., LTD
|CIRCULAR ECONOMY START FROM LOCAL TO ACHIEVE CARBON REDUCTION
|TAIWAN
|HP INC
|HP CIRCULARITY INITIATIVE
|SINGAPORE
|IRPC PUBLIC
|COMPANY LIMITED FROM WASTES TO WALK
|THAILAND
|TAU CORPORATION
|“CAR TRIAGE” CREATING FUTURE OF DAMAGED CARS
|JAPAN
CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING CATEGORY
|ORGANIZATION
|WINNING CSR PROGRAM
|COUNTRY
|BANK OF TAIWAN
|2021 SUSTAINABILITY REPORT
|TAIWAN
|CPC CORPORATION, TAIWAN
|“HIGH-VALUE PETROCHEMICAL”, “LOW-CARBON EMISSION” AND “LEAN-RENEWABLE ENERGY”, CPC MOVES FORWARD SUSTAINABLY
|TAIWAN
|DARFON ELECTRONICS CORP.
|DARFON COMMITS TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
|TAIWAN
|E.SUN BANK
|AT THE HEART OF E.SUN: SUSTAINABILITY
|TAIWAN
|ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION
|INVESTING IN A REGENERATIVE FUTURE OF ENERGY: EDC’S 2021 INTEGRATED REPORT
|PHILIPPINES
|EUPE CORPORATION BERHAD
|EUPE SUSTAINABILITY REPORT (FY2022)
|MALAYSIA
|EXCELLENCE OPTOELECTRONICS INC.
|EXCELLENCE OPTOELECTRONICS INC. SUSTAINABILITY REPORT 2021
|TAIWAN
|FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LTD.
|SUSTAIN FOR A GOOD LIFE
|TAIWAN
|FARADAY TECHNOLOGY CORP.
|FARADAY TECHNOLOGY CORPORATE SUSTAINABILITY REPORT
|TAIWAN
|FARGLORY LIFE INSURANCE CO.,LTD.
|FARGLORY LIFE INSURANCE SUSTAINABILITY REPORT
|TAIWAN
|FUBON LIFE INSURANCE CO., LTD.
|FUBON LIFE INSURANCE 2021
CORPORATE SUSTAINABILITY REPORT
|TAIWAN
|MAKALOT INDUSTRIAL CO., LTD.
|MAKALOT SUSTAINABILITY REPORT – WE BETTER THE WORLD
|TAIWAN
|NAN SHAN LIFE INSURANCE CO., LTD.
|NAN SHAN LIFE 2022 CORPORATE SUSTAINABILITY REPORT
|TAIWAN
|PHILIPPINE NATIONAL BANK
|2022 PNB SUSTAINABILITY REPORT: OUR SUSTAINABILITY JOURNEY CONTINUES
|PHILIPPINES
|PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
|PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY SUSTAINABILITY REPORT 2021
|THAILAND
|QISDA CORPORATION
|GATHERING THE FLEET TO EXPAND THE SOCIAL INFLUENCE
|TAIWAN
|S&P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
|S&P VIRTUE FOR SUSTAINABILITY
|THAILAND
|SINOPAC HOLDINGS
|TOGETHER, A BETTER LIFE.
|TAIWAN
|SINYI REALTY INC.
|SINYI REALTY 2021 SUSTAINABILITY REPORT
|TAIWAN