2023 AREA頒115個永續獎 台灣又是最大贏家

該獎至今已表揚逾3千個永續項目，將持續推動美好世界

每年亞洲永續黃金指標大獎「亞洲企業社會責任大獎（AREA）」6月30日晚上在柬蒲寨金邊舉行「2023亞洲企業社會責任大獎（AREA）」頒獎典禮，今年共表彰78個單位，其中，台灣企業有39家獲得67個獎項，又再度蟬聯亞洲最多得獎機構的國家。

「亞洲企業社會責任大獎（AREA）」是由亞洲企業商會（Enterprise Asia）所舉辦，10多年來，AREA涵蓋了超過3千個ESG項目，為永續努力不懈的企業和組織提供一個展示平台，藉此提供其應得認可，最終激勵更多企業將可持續商業實踐融入其商業戰略中。亞洲企業商會曾立基在歡迎致辭中表示，「真正的永續惟有在從企業營運中不斷地培育變革因子，這些因子也會在支持和孕育的環境中茁壯成長。他並勉勵在場企業領袖，我們的責任是去型塑一種鼓勵和賦權這些變革因子茁壯成長的文化，讓新一代領導者能從此文化中不斷前進，進而挑戰傳統智慧，打破過時的做法，邁向永續商業模式。

自2011年以來，AREA持續表彰來自各行各業，在社會賦權、人員投資、健康促進、綠色領導、公司治理、循環經濟領導、公司永續報告和負責任商業領導等各領域中表現突出的企業。今年，來自19個國家的300多個專案，在影響力、有效性和涵蓋率及永續性等3大指標中，經歷了為期5個月嚴格評審過程，最後有115項永續計畫案獲得評審團青睞。

其中，負責任商業領導力類別所表彰的是有負責任的企業精神，積極推動永續實踐，並將永續目標制度化到其商業策略中的企業領袖。獲獎者包括來自台灣的臺灣中油董事長李順欽、玉山銀行董事長黃志祥和永豐金控董事長陳時寬，以及泰國政府儲蓄銀行總裁兼首席執行官Vitai Ratanakorn 。

在亞洲企業社會責任大獎頒獎晚宴前，主辦單位也於6月30日舉辦「國際企業社會責任與永續發展（ICS）峰會」，這場峰會也是2020年疫情以來的第一次實體峰會，邀來自19個國家的300多位高階主管、商業領袖和企業社會責任實踐者與會，並以「永續就是最大的平權者」為主題，探討各產業如何藉由自身優勢，善用永續驅動企業成長和並為更美好世界作出頁獻。

企業亞洲主席丹斯里馮鎮安博士在峰會開幕式上表示，永續為打造一個公平競爭平台提供了一個絕佳機會，在此所有企業，無論大小規模，都有機會為更美好的世界做出貢獻。這是我們共同的責任，要把握這個機會，共同合作，相互激勵。

今年演說貴賓還包括：Hoi Ping Ventures Hong Kong總裁Alexandra Tracy；Smart Axiata企業事務部主管CHEM Srey Oeun；莫斯科地區出口中心主任Alexander Khanykov博士；KPMG亞太區ESG主管Niven Huang博士；Advanced Sustainability Institute（ASI）主席Puthearath CHAN博士；Phu Rieng Kratie Amphivath和Dau Tu Saigon Bihn Phouc首席執行官Eugene Kraamwinkel；Prince Foundation企業社會責任高級經理Hon Yan Ting，Zuellig Pharma企業事務副總裁Jean-Gaetan Guillemaud，Mekhala Communications管理合夥人Kounila Keo，A21 Cambodia國家經理Kristen Scharf，Credit Bureau（Cambodia）有限公司首席執行官Oeur Sothearoath，EuroCham Cambodia負責商業中心協調員Sara Monti，Brixie Group首席執行官兼柬埔寨金融與技術協會董事會成員Tomas Pokorny。

2023 AREA 得獎名單

RESPONSIBLE BUSINESS LEADERSHIP CATEGORY

NAME AND DESIGNATION ORGANIZATION COUNTRY LEE SHUN-CHIN CHAIRMAN CPC CORPORATION，TAIWAN TAIWAN JOSEPH HUANG CHAIRMAN E.SUN BANK TAIWAN VITAI RATANAKORN PRESIDENT AND CEO GOVERNMENT SAVINGS BANK THAILAND SHI-KUAN, CHEN CHAIRMAN SINOPAC HOLDINGS TAIWAN

SOCIAL EMPOWERMENT CATEGORY

ORGANIZATION WINNING CSR PROGRAM COUNTRY ADATA TECHNOLOGY CO., LTD ADATA IS LEADING A GREEN AND GREATER FUTURE TAIWAN ADVANCED MICRO DEVICES (SINGAPORE) PTE LTD AMD LEARNING LAB: STEM COURSES FOR THE NEXT GENERATION OF ENGINEERS SINGAPORE APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD. GLA-KUEN-TIN PROJECT THAILAND BAI MAI PUN SUK FOUNDATION BAI MAI PUN SUK EDUCATION AND ENVIRONMENTAL INITIATIVES THAILAND BANK OF TAIWAN CARE TRUST PROMOTING PLANS FOR THE DISADVANTAGED TAIWAN BDO UNIBANK FINANCIAL EDUCATION PROGRAM FOR FISHERFOLK IN THE PHILIPPINES PHILIPPINES CATHAY UNITED BANK CO LTD. ELEVATED TREE PROGRAM TAIWAN CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED JING JAI FARMERS’ MARKET THAILAND CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED HINGHOI: RENEWABLE ENERGY FOR SUSTAINABLE COMMUNITY THAILAND CORETRONIC CORPORATION LIGHT PIONEER TAIWAN EXCELLENCE OPTOELECTRONICS INC. CROSS-ENTERPRISE SERIES OF CHARITY NETWORKING EVENTS: UNITY FOR A BETTER SOCIETY TAIWAN FAR EASTERN BIG CITY SHOPPING MALLS CO., LTD. BIG CITY CHILDREN AND YOUTHS EDUCATION PROGRAM TAIWAN FARGLORY LIFE INSURANCE CO.,LTD. OWL CONSERVATION PROGRAMME: [ONE FOR THE ALL] ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL RESTORATION TAIWAN FUBON LIFE INSURANCE CO., LTD. RIVER WASTE RAPID SCREENING SURVEY PROGRAM TAIWAN GOVERNMENT SAVINGS BANK HOLISTIC AREA-BASED DEVELOPMENT THAILAND INSULAR FOUNDATION, INC. INLIFE RACE FOR THE EXTRA MILE PHILIPPINES LONGCHEN PAPER & PACKAGING CO., LTD. LONGCHEN P&P REVERSES RURAL POVERTY WITH EDUCATION TAIWAN MIKOBEAUTE INTERNATIONAL CO., LTD. HAPPY PENGHU PUBLIC WELFARE PROJECT TAIWAN MOMO.COM INC. MOMO ONLINE CHARITY SHOPPING CART TAIWAN NU SKIN SOUTHEAST ASIA AND PACIFIC MAKING AN IMPACT BY BEING A FORCE FOR GOOD SINGAPORE PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORES CO., LTD. BUILDING A PHILANTHROPIC ECOSYSTEM IN THE SHINING DECADE. TAIWAN PERTAMINA PATRA NIAGA DPPU SEPINGGAN YUK KAWAL IKN (LET’S ALL JOIN IN REAL COLLABORATION) INDONESIA PORT AUTHORITY OF THAILAND “PEOPLE…SAVING WATER, SAVING LAND” PROJECT THAILAND PRESIDENT CHAIN STORE CORP. PCSC ENCOURAGES READING AND SUSTAINABLE EDUCATION TAIWAN PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY THE SUSTAINABILITY CLEAN ENERGY FOR THE REMOTE COMMUNITIES PROJECT THAILAND PT BADAK NGL COMMUNITY-BASED WASTE MANAGEMENT INVESTMENT INDONESIA PT PERTAMINA GAS OPERATION KALIMANTAN AREA TAMAN SIDRAP INDONESIA PT PERTAMINA PATRA NIAGA FUEL TERMINAL REWULU THE JOPER CHICKEN CULTIVATION PROGRAM INDONESIA PT PLN NUSANTARA POWER UP MUARA KARANG “DENTING NUSANTARA” – STUNTING DETECTION AND INTERVENTION REAP SMILES FOR TODDLERS AND FAMILIES INDONESIA PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR INNOVATION IN CRAB SHELL WASTE PROCESSING INTO LIQUID CHITOSAN FERTILIZER INDONESIA PT PUPUK KUJANG KAMPUNG NANASKU INDONESIA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG HEALTHY & PROSPEROUS IN KEMARO ISLAND INDONESIA S&P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED S&P VALUE FOR A BETTER COMMUNITY THAILAND SHIN KONG LIFE INSURANCE CO., LTD. SHIN KONG SUSTAINABLE LIFESTYLE – FROM FARM TO TABLE TAIWAN SINOPAC HOLDINGS LET’S GO TO THE THEATER TAIWAN TAIWAN LIFE INSURANCE CO.,LTD GRANDPARENTS PLAYING BASEBALL, HOME RUN FOR HEALTH TAIWAN TAIWAN POWER COMPANY GOLD FESTIVAL AND SUSTAINABLE LOCAL REVITALIZATION TAIWAN TAU CORPORATION NEGAI NO KURUMA – VOLUNTEER OUTING ASSISTANCE JAPAN UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. THE HOPE OF UNIMICRON AND TAIPEI PRISON-WASTE WOOD PALLET TAIWAN YULON MOTOR CO., LTD. 9453 FRIENDLY TRAVELER PROJECT: INNOVATED SERVICE FOR ACCESSIBLE TRANSPORTATION TAIWAN

INVESTMENT IN PEOPLE CATEGORY

ORGANIZATION WINNING CSR PROGRAM COUNTRY ADATA TECHNOLOGY CO., LTD INNOVATING THE FUTURE TAIWAN AUO CORPORATION ESG-TALENTS — CREATE A FERTILE GROUND FOR TALENTS TAIWAN BENQ MATERIALS CORP. COMPREHENSIVE TALENT DEVELOPMENT, CREATING A HIGH-QUALITY EMPLOYEE EXPERIENCE TAIWAN BOLLORE LOGISTICS SINGAPORE PTE LTD HAPPINESS@BOLLORE SINGAPORE CPC CORPORATION, TAIWAN INFRASTRUCTURE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: RESCUING THE PETROCHEMICAL INDUSTRY TAIWAN ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED “ENERGY TEACHER” ONLINE COURSE TO PROMOTE DIGITAL LEARNING THAILAND HOTAI FINANCE CORPORATION HFC 3.0-EMPOWER OUR TALENT & CREATE A HAPPY WORKPLACE TAIWAN KRUNGTHAI BANK PCL. THE SUSTAINABLE APPROACH TO FUTURE BANKING THAILAND NAN SHAN LIFE INSURANCE CO., LTD. WORKPLACE WELLNESS AND EMPLOYEE CARE PROGRAM TAIWAN PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORES CO., LTD. PRIORITIZING EMPLOYEES’ WELL-BEING IN THE POST-PANDEMIC ENVIRONMENT. TAIWAN SCG FOUNDATION LEARN TO EARN THAILAND SINOPAC HOLDINGS DIGITAL CULTURE TRANSMISSION AND TALENT DEVELOPMENT PROGRAM TAIWAN SINYI REALTY INC. SINYI SCHOOL : DECADE-LONG CULTIVATION OF SUSTAINABLE TALENT TAIWAN TAKEDA HEALTHCARE PHILIPPINES, INC. TAKEDA EMPLOYEE WELLBEING AND ENGAGEMENT PROGRAMS PHILIPPINES THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED THAI LIFE INSURANCE – SPORTS SHOWCASE THAILAND UNION COMMERCIAL BANK X E.SUN BANK CARE FOR EMPLOYEE CAMBODIA

HEALTH PROMOTION CATEGORY

ORGANIZATION WINNING CSR PROGRAM COUNTRY AIA THAILAND AIA HEALTHIEST SCHOOLS THAILAND PRESIDENT CHAIN STORE CORP. WHAT TIME IS IT? 7-ELEVEN COMBINES CHARITY AND OPERATION, CREATING A SENIOR FRIENDLY ENVIRONMENT TAIWAN SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED HAPPY HEALTHY TOGETHER THAILAND SUNTORY BEVERAGE & FOOD (THAILAND) CO., LTD. BRAND’S YOUNG BLOOD THAILAND TAIWAN LIFE INSURANCE CO.,LTD TEAMWALK WORKPLACE HEALTH MANAGEMENT APP TAIWAN TAKEDA HEALTHCARE PHILIPPINES, INC. TAKEDA’S ACCESS TO MEDICINES : PATIENT ASSISTANCE PROGRAM PHILIPPINES THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED THAI LIFE INSURANCE – SHARING CLEAN WATER WITH KINDNESS THAILAND

GREEN LEADERSHIP CATEGORY

ORGANIZATION WINNING CSR PROGRAM COUNTRY ASIA CEMENT CORPORATION NET-ZERO CARBON EMISSIONS BY 2050 – ASIA CEMENT ADVANCED DEPLOYMENT TAIWAN BOLLORE LOGISTICS SINGAPORE PTE LTD POWERING SUSTAINABLE LOGISTICS IN SINGAPORE SINGAPORE CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD CLIMATE GOVERNANCE PIONEER OF THE LIFE INSURANCE INDUSTRY TAIWAN CHUGAI PHARMA TAIWAN EMPOWERING SUSTAINABILITY: CPT’S ENGAGING ESG ACTIONS FOR A BETTER WORLD TAIWAN E INK HOLDINGS INC. SOLAR-POWERED EPAPER DIGITAL BUS STOP ENABLES SUSTAINABLE SMART PUBLIC TRANSPORTATION TAIWAN FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LTD. DIGITAL AND INTELLIGENT MANAGEMENT TOWARDS LOW-CARBON OPERATIONS TAIWAN FARADAY TECHNOLOGY CORP. FLOURISH LIFE IN GREEN: FROM GREEN ENERGY CHIP DEVELOPMENT TO ECOLOGICAL CONSERVATION TAIWAN HABITAT GROUP CHANGE FOR A BETTER HABITAT THAILAND HP INC HP CLIMATE ACTION PLAN SINGAPORE L’ORÉAL TAIWAN SUSTAINABLE GREEN OPERATION TAIWAN MOMO.COM INC. ECOLOGICAL E-COMMERCE LOW-CARBON TRANSFORMATION PROJECT TAIWAN PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORES CO., LTD. CHARTING THE PATH TO NET ZERO: PIONEERING THE ASIA-PACIFIC RETAIL INDUSTRY TAIWAN PRESIDENT CHAIN STORE CORP. REDUCING CARBON AND PLASTIC TO ACHIEVE A NET-ZERO GREEN LIFE TAIWAN QISDA CORPORATION DEEPENING EARTH-FRIENDLY GREEN PRODUCTS TAIWAN SINOPAC HOLDINGS SUSTAINABLE FINANCE: WAY TO ACHIEVE NET ZERO IN TAIWAN TAIWAN TAIWAN BUSINESS BANK “SUSTAINABLE LIFE CARD” BUILDS A SUSTAINABLE FUTURE WITH YOU TAIWAN TAIWAN DEPOSITORY & CLEARING CORPORATION TDCC EPASSBOOK APP TAIWAN TAIWAN POWER COMPANY SUCCESSFUL PRACTICE OF NAN-YAN PV & ENERGY STORAGE SITE TAIWAN WATSONS PERSONAL CARE STORES PHILIPPINES, INC. DOING GOOD AND WORK HARDER PHILIPPINES

CORPORATE GOVERNANCE CATEGORY

ORGANIZATION WINNING CSR PROGRAM COUNTRY CORETRONIC CORPORATION SUSTAINABLE GOVERNANCE ACHIEVES SUSTAINABLE CORPORATION TAIWAN EXCELLENCE OPTOELECTRONICS INC. EOI’S SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE TAIWAN PHILIPPINE NATIONAL BANK STRENGTHENING CORPORATE GOVERNANCE TOWARDS PNB’S SUSTAINABILITY PHILIPPINES SINOPAC HOLDINGS FULFILLMENT OF TRUSTWORTHY GOVERNANCE- CORPORATE GOVERNANCE STRATEGY TAIWAN

CIRCULAR ECONOMY LEADERSHIP CATEGORY

ORGANIZATION WINNING CSR PROGRAM COUNTRY BOLLORE LOGISTICS SINGAPORE PTE LTD INNOVATIVE 4RS AND CIRCULAR LOGISTIC SOLUTIONS SINGAPORE EVEREST TEXTILE CO.,LTD. CIRCULAR ECONOMY PRACTITIONER – EVEREST TEXTILE TAIWAN FWUSOW INDUSTRY CO., LTD CIRCULAR ECONOMY START FROM LOCAL TO ACHIEVE CARBON REDUCTION TAIWAN HP INC HP CIRCULARITY INITIATIVE SINGAPORE IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED FROM WASTES TO WALK THAILAND TAU CORPORATION “CAR TRIAGE” CREATING FUTURE OF DAMAGED CARS JAPAN

CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING CATEGORY