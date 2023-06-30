2023金色藷王爭霸賽 黃金地瓜國王派勇奪冠軍

行政院農業委員會農糧署與台灣甘藷產業策略聯盟、台灣甘藷產業發展協會及社團法人中華美食交流協會共同規劃的「2 023 金色藷王爭霸賽」，今(30)日在醒吾科技大學盛大展開，由經國管理健康學院學生林鈊淽用黃金地瓜國王派勇奪冠軍，地主醒吾科大餐旅管理系陳奕辰也獲佳作獎。

經國管理健康學院學生林鈊淽用黃金地瓜國王派、雙色甘梅地瓜甜麵包、芝麻紅薯提拉塔參加比賽，高興的表示能在大學期間最後一個比賽得到冠軍，真的非常開心。圖／醒吾科大提供

地瓜含有豐富醣類和纖維的本土農產品，已在我們的日常飲食中引發重要地位。參賽者利用甘藷製作創意料理，讓大家更深入地認識和品味地瓜，並進一步活絡市場、提升當地地瓜的消費量與農產品的經濟價值。

莊敬高職餐飲管理科同學劉昊太用熱紅酒地瓜麵包、夢幻紫薯蒙布朗、紫巴黎布列斯特獲得亞軍。圖／醒吾科大提供

行政院農業委員會農糧署作物生產組技正林巽智表示，希望利用參賽者的巧思與創新將地瓜化身為美味烘培點心，透過參賽者巧手展現創意與廚藝。今年希望並結合聯盟產業特色，能將產品商品化並推廣給更多人享用。

穀保家商餐飲科同學江法恩用三色菠蘿、造型蛋糕捲、小地薯拿下季軍，最大的心願就是能把得獎產品從自己住的蕃薯里推廣出去。圖／醒吾科大提供

台灣甘藷產業策略聯盟總召邱木城說：「台灣地瓜近幾年來成為人們的養生食品，所以我們也開始積極推動甘藷的運用，讓甘藷的運用可以擴大化，增加農民的種植面積，間接創造台灣農業奇蹟，感謝這次參與的同學讓我們品嘗到這麼美味的創意產品。」

醒吾科大餐旅管理系陳奕辰(左一)在此次比賽獲得佳作獎。圖／醒吾科大提供

醒吾科技大學觀光餐旅學院院長黃寶元表示，「2023金色藷王爭霸賽」結合產官學三方的合作模式，不管是產業界的產品推廣還是莘莘學子的參與，大家一定都受益良多。這次比賽中參賽者都發揮創意與才華讓在地食材在家享用，我們也要對本地農產品不停推廣與支持，希望能把這次的產品推廣給更多人知道。

2023金色藷王爭霸賽順利完賽，參與人員開心合照。圖／醒吾科大提供

醒吾科大觀餐學院擁有最新穎先進的餐飲設施，提供每位參賽選手最舒適比賽場域，餐旅系許燕斌主任也叮嚀同學善用餐飲設施爭取佳績。經一整天激烈競賽，經國管理健康學院學生林鈊淽用黃金地瓜國王派、雙色甘梅地瓜甜麵包及芝麻紅薯提拉塔勇奪冠軍。他高興的說：「能在大學期間最後一個比賽得到冠軍，真的非常開心！」

莊敬高職餐飲管理科同學劉昊太在試過很多的地瓜、品種及顏色後最後選了這次的參賽作品，能在這次得到亞軍要謝謝莊敬高職老師的協助與醒吾科技大學提供這麼好的設備，讓他能參加這個有趣的比賽。

而得到季軍的穀保家商餐飲科同學江法恩，就住在新北市淡水區蕃薯里，所以最希望的就是把得獎產品能從自己住的蕃薯里推廣出去，讓大家都能看到自己的產品。

2023金色藷王爭霸賽由麥之田食品屋與聯華製粉食品股份有限公司等多家熱心廠商贊助此次活動，就是希望集結地方特色、創新烹飪、享受美味於一身的活動，讓大家更深入地認識和品味地瓜，同時也是提升地瓜經濟價值、推廣台灣本土食材。