北分署金門就業中心超前媒合 金門首家麥當勞7/1正式營運

因應疫情趨緩，餐飲服務業復甦，為迎接疫後商機，勞動力發展署北分署金門就業中心於112年4月17日超前部署，協助金門縣第一家麥當勞辦理徵才活動，吸引眾多鄉親前來應徵，當場錄取21人，媒合率近6成；迅速補實人力，讓金門人等了39年的第一間麥當勞即將在7月1日正式開幕!

疫後國旅興盛，暑假旅宿、餐飲業旺季緊接到來，勞動部加碼於112年6月26日公告「疫後改善缺工擴大就業方案」第二波專案職缺，針對餐飲業「內、外場服務人員」與「廚務人員」，職務內容包含食品烹調助手（幫廚）、餐飲服務人員、餐食服務櫃台工作人員，薪資基準為每月經常性薪資為3.2萬元以上。金門就業中心將持續協助轄區內餐飲業者辦理專案媒合，經推介專案職缺就業，提供就業獎勵每月最高1萬元，鼓勵失業勞工積極投入缺工工作，以協助業者儘速補實人力，並提供在地就業機會。

目前「疫後改善缺工擴大就業方案」已建置於台灣就業通網站專區(special.taiwanjobs.gov.tw/internet/2023/newless/index.html)，可查詢方案及獎勵相關資訊外，相關符合專案條件的職缺訊息將陸續在專區露出，相關業者如有人力短缺，可向中央目的事業主管機關提出職缺需求，同時也可以上台灣就業通－找人才網站(hr.taiwanjobs.gov.tw)或至各地區公立就業服務機構登錄求才職缺，有意參加方案失業勞工，可以到專區報名，及隨時掌握職缺最新訊息！