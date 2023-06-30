桃竹苗分署推大專青年預聘計畫 提供583個工作職缺

為了幫助青年在畢業前確定求職目標及方向，並培養所需的重點產業技能，勞動力發展署桃竹苗分署推出「大專青年預聘計畫」(以下稱預聘計畫)，針對畢業前一年的大四生，透過學校的選課系統進入重點產業實習，並接受超過320小時的預聘工作崗位訓練，學習就業所需的技能。訓練期間，還能享有薪資、勞健保、職災保險和勞退提撥等福利，更鼓勵青年於畢業後留任預聘企業繼續工作；桃竹苗地區預計提供583個預聘工作崗位，職缺涵蓋科技製造業、車輛製造業、數位多媒體業等領域，有興趣的青年朋友，可把握時間選課，選課截止日期預計至9月底。

目前仍在參與預聘計畫的劉彥霆，就讀龍華科技大學四年級，他希望在畢業後進入半導體產業工作，因此經由學校舉辦的實習廠商說明會加入預聘計畫，進入矽格股份有限公司。實習期間他透過公司安排的職場導師，深入了解半導體生產流程，公司結合完善的教育訓練規劃，讓他在實作之前就預先瞭解了基本概念，對他日後的工作有很大的幫助。由於實習期間表現優異，他也獲得主管的肯定與公司留任；劉彥霆表示，他已決定留任矽格繼續服務，也升任設備工程師一職，這不僅節省了尋職和面試的時間，還可以獲得勞動部提供的留任獎勵金1萬元。此外，公司還提供額外的留任獎金並承認實習期間的工作年資，對他來說獲益良多。

矽格表示，預聘計畫不僅能提前培育優秀人才，還讓大專院校的學生提早體驗產業經驗，了解半導體測試流程和知識，減少學用落差。此外，公司還提供一系列福利措施，包括與正職人員相同的福利待遇、實習年資認列、實習期滿獎金以及高達五萬元的預聘獎金，以吸引並留住優秀人才。

桃竹苗分署長林淑媛表示，因應國內重點產業人才缺口，同時解決大專青年缺乏工作經驗及尋職困難問題，預聘計劃就是在鼓勵國家重點產業運用預聘制及工作崗位訓練，來強化大專青年職場實務技術職能，只要是參與補助大專校院辦理就業學程計畫之工作崗位訓練單位，或是教育部核定大專校院校外實習相關計畫的合作企業皆可提出申請；預聘計畫對於學校、企業及青年都有實質補助，有意預聘青年之企業可與各大專院校洽談「大專就業學程計畫」或是參與教育部指定之實習計畫合作，並於開訓前2個月向辦訓所在地的分署申請補助，也歡迎青年透過選課踴躍參訓。

相關大專青年預聘計畫請洽本分署訓練推廣科；她更進一步指出，為協助青年順利就業，勞動部已於112年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等11個部會資源，提供多元化就業服務，幫助青年朋友尋職時獲得即時資訊與協助，就業有助功! 詳細內容可搜尋台灣就業通網站「投資青年就業方案第二期」專頁了解。