影視大咖讚揚世新學弟妹「世鑫獎」頒獎典禮電視播出創先例

世新大學首屆「世鑫獎」頒獎典禮日前圓滿落幕，將於7月17日起在產學合作企業靖天電視首播，前後輪播逾兩週，創下大專院校第一先例。典禮上最大亮點當屬含金量超高的評審團與頒獎嘉賓，有話題夯劇《模仿犯》製作人湯昇榮、億萬票房導演葉天倫、華映娛樂董事長梁宏志、華視新聞主播與製作人陳雅琳、金獎推手夢想動畫創辦人林家齊，以及給予入圍與得獎學生滿滿祝福的金鐘導演曹瑞原，各個都是影視產業大咖，令各界眼睛為之一亮。

首屆「世鑫獎」邀請華視新聞主播與製作人陳雅琳擔任評審及頒獎人。圖／世新大學提供

「世鑫獎」借助了專業人士豐富的經驗和業界標準，評選出各獎項得獎作品，世新大學校長陳清河表示，為了學生創辦的世鑫獎已構想很多年，受到疫情爆發影響延宕至今，取用了世新校友們在金馬、金鐘、金曲等重要獎項屢屢摘金的卓越表現，以及校名而誕生。世新大學副校長賴正能說，「世鑫獎」除了「影視製作類」之外，還涵蓋了跨領域、富有世新特色的「畢業展演類」項目，讓才華洋溢的學生們都能在此發光發熱！

「好詩意好浪漫，期待他們的未來！」世新大學傑出校友、金鐘導演曹瑞原特別讚許首屆「世鑫獎」的入圍及得獎學生，在學校大力投資智能攝製基地等頂尖設備，以及優秀師資的培育下，完成了美好的作品，「第一屆世鑫獎入圍作品我看了，作品非常的厲害，我以你們為傲，學弟妹拍得真好，未來你們是AI世代的第一代，希望世新會變成台灣培育AI影視人才的重要學校。」

由三金校友與校內相關領域專業教授組成的評審團，當天也一一現身為學弟妹頒獎。得獎作品令評審們留下了深刻印象，他們表示，「參賽作品超乎水準的運鏡與特效，場景細節的豐富表現，很難讓人相信是學生作品，令人眼睛為之一亮。」「影音新聞細膩紀錄人物角色的改變與悸動，畫面豐富、剪輯流暢、寓意深遠。」「作品充分掌握角色脈動，展現出技術與藝術上的高度調和力。」期盼入圍及得獎同學未來繼續培養自身能力，成為影視產業界所需的潛力新秀。

※世新大學「世鑫獎」頒獎典禮播出時間：

MOD 318靖天歡樂台｜7/17, 20:00~22:00、7/18, 10:00~12:00、7/24, 20:00~22:00、7/25, 10:00~12:00

MOD 302靖天資訊台｜7/18, 19:00~21:00、7/19, 07:00~09:00、7/25, 19:00~21:00、7/26, 07:00~09:00

MOD 303靖天綜合台｜7/20, 19:00~21:00、7/21, 08:00~10:00、7/27, 19:00~21:00、7/28, 08:00~10:00

MOD 304靖天育樂台｜7/22, 16:00~18:00、7/23, 11:00~13:00