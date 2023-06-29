大葉大學榮登遠見最佳大學人文社私大第14名

大葉大學教學緊扣產業脈動，透過「師徒傳承」與「產學合作」，引領學生培養跨領域能力。《遠見雜誌》公布2023台灣最佳大學排行榜，大葉大學榮登全國最佳人文社科私立大學第14名、全國最佳私立大學第30名。

大葉大學榮登遠見排行人文社私大第14名。圖/大葉大學提供

施英隆代理校長表示，大葉大學自創校以來，就秉持德國師徒制精神辦學，老師引領學生在實作學習裡發掘潛能，打造跨領域能力與就業競爭力，接軌全球就業市場，近年來師生參與各項競賽屢創佳績，根據教育部大專校院校務資訊公開平台資料，大葉大學110學年度有近五百位學生參與競賽獲獎，占在學學生比例7.35％，名列全國私校第一。

大葉大學以德國師徒制引導學生找到發光發熱舞台(前排中施英隆代理校長)。圖/大葉大學提供

大葉大學的辦學成果也受到各界肯定，繼獲評2022世界綠色大學評比全台私立綜合大學第1名、英國泰晤士高等教育特刊2023年「世界大學影響力排名」台灣第46名後，再度傳回好消息，在遠見評比榮獲2023台灣最佳大學第30名的佳績。

因應聯合國永續發展指標SDGs，大葉大學積極落實大學社會責任。圖/大葉大學提供

施英隆代理校長強調，大葉大學是一所與產業緊密結合的大學，不只為企業培育好人才，更積極落實大學社會責任，因應聯合國永續發展指標SDGs，協助產業發展低碳與循環經濟，邁向地方共榮與永續發展。學校建置了鍍膜、美妝品與醫美特色、製茶技術暨產品、高齡長照與智慧輔具、智聯網、輕量化電動載具、保健食品七大研發基地，培養學生學用合一實力，提供產業原料研發、功能驗證、產品開發一條龍服務，大葉研發能量已成為企業的後盾。